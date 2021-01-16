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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Вест Бромвич
Вулверхэмптон - Вест Бромвич: обзор матча 16 января 2021
Вулверхэмптон
16.01.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Вест Бромвич
38'
Ф. Силва
43'
В. Боли
8'
М. Перейра (П)
52'
С. Аджайи
56'
М. Перейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Вест Бромвич
Желтая карточка
Ф. Силва
90'
83'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
М. Перейра
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ж. Моутинью
79'
Желтая карточка
Л. Дендокер
73'
69'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
К. Гросицки
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
К. Коди
64'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Р. Невеш
60'
56'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Перейра
52'
ГОЛ! 2:2!
С. Аджайи
Пас отдал
К. Бартли
ГОЛ! 2:1!
В. Боли
43'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Силва
Пас отдал
В. Боли
38'
36'
Желтая карточка
С. Аджайи
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
7
Тео Корбяну
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Вест Бромвич
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
29
Сайсс
27
Семеду
8
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
21
Силва
4-1-3-1-1
27
Баттон
26
О'Ши
6
Аджайи
5
Бартли
3
Гиббс
8
Ливермор
23
Снодграсс
14
Сойерс
11
Гросицки
10
Перейра
47
Робинсон
15
Коди
21
Айт Нури
21
Айт Нури
15
Коди
8
Невеш
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Невеш
8
Моутинью
10
Кутроне
10
Кутроне
8
Моутинью
10
Перейра
2
Ферлонг
2
Ферлонг
10
Перейра
11
Гросицки
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
11
Гросицки
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Бромвич
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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