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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Лидс
Вест Бромвич - Лидс: обзор матча 29 декабря 2020
Вест Бромвич
29.12.2020, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 5
Завершен
Лидс
9'
Р. Сойерс (АГ)
31'
Э. Алиоски
36'
Д. Харрисон
40'
Родриго
72'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Лидс
81'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Рафинья
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
Г. Диангана
73'
72'
ГОЛ! 0:5!
Рафинья
Пас отдал
С. Даллас
70'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Родриго
Замена
М. Перейра
️️️️
К. Грант
61'
58'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
М. Клих
Замена
Б. Иванович
️️️️
М. Филлипс
46'
41'
Желтая карточка
Э. Алиоски
40'
ГОЛ! 0:4!
Родриго
Пас отдал
М. Клих
36'
ГОЛ! 0:3!
Д. Харрисон
Пас отдал
П. Бэмфорд
31'
ГОЛ! 0:2!
Э. Алиоски
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Сойерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Филип Кровинович
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
4-4-2
26
Джонстон
3
Гиббс
6
Аджайи
26
О'Ши
2
Ферлонг
14
Сойерс
8
Галлахер
19
Диангана
25
Филлипс
9
Грант
47
Робинсон
4-1-1-1-3
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Родриго
11
Рафинья
9
Грант
10
Перейра
10
Перейра
9
Грант
25
Филлипс
20
Иванович
20
Иванович
25
Филлипс
19
Диангана
10
Кровинович
10
Кровинович
19
Диангана
43
Клих
16
Шеклтон
16
Шеклтон
43
Клих
19
Родриго
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Родриго
11
Рафинья
11
Кошта
11
Кошта
11
Рафинья
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лидс
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Вест Бромвич - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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