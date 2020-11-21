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Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 21 ноября 2020
Манчестер Юнайтед
21.11.2020, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
56'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Желтая карточка
Э. Кавани
90'
+1
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Фред
84'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
М. Рэшфорд
79'
79'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
Б. Иванович
76'
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
Э. Кавани
️️️️
Х. Мата
63'
62'
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Грант
62'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Г. Диангана
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Фернандеш
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
13
Теллес
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
64
Мата
9
Марсьяль
3-2-3-1-1
26
Джонстон
20
Иванович
22
Таунсенд
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Бартли
14
Сойерс
8
Галлахер
19
Диангана
10
Перейра
9
Грант
7
Фред
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
6
ван де Бек
6
ван де Бек
9
Рэшфорд
64
Мата
10
Кавани
10
Кавани
64
Мата
20
Иванович
10
Кровинович
10
Кровинович
20
Иванович
9
Грант
47
Робинсон
47
Робинсон
9
Грант
19
Диангана
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
19
Диангана
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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