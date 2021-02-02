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Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 02 февраля 2021
Шеффилд Юнайтед
02.02.2021, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
56'
Д. Богль
73'
Б. Шарп
41'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
Замена
О. Бурк
️️️️
Б. Шарп
86'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
84'
Желтая карточка
Д. Флек
82'
74'
Замена
К. Галлахер
️️️️
М. Филлипс
ГОЛ! 2:1!
Б. Шарп
Пас отдал
Д. Иган
73'
68'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Дианье
68'
Замена
К. Грант
️️️️
К. Робинсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Богль
Пас отдал
К. Бешам
56'
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Норвуд
46'
Замена
М. Лоу
️️️️
Д. Балдок
44'
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Роберт Снодграсс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
8
Зак Брант
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
4-4-2
32
Рэмсдейл
6
Бешам
4
Ампаду
2
Богль
15
Иган
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
6
Ландстрем
14
Шарп
17
МакГолдрик
4-1-2-1-2
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
22
Таунсенд
26
О'Ши
8
Ливермор
23
Снодграсс
25
Филлипс
10
Перейра
45
Дианье
47
Робинсон
32
Балдок
3
Лоу
3
Лоу
32
Балдок
10
Норвуд
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Норвуд
14
Шарп
7
Бурк
7
Бурк
14
Шарп
25
Филлипс
8
Галлахер
8
Галлахер
25
Филлипс
45
Дианье
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
45
Дианье
47
Робинсон
9
Грант
9
Грант
47
Робинсон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич
7
Илиман Ндиайе
ЦП
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
7
Илиман Ндиайе
ЦП
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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