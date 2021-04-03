Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Бромвич
Челси - Вест Бромвич: обзор матча 03 апреля 2021
Челси
03.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 5
Завершен
Вест Бромвич
27'
К. Пулишич
71'
М. Маунт
45+2'
М. Перейра
45+4'
М. Перейра
63'
К. Робинсон
68'
М. Дианье
90+1'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Бромвич
90'
+1
ГОЛ! 2:5!
К. Робинсон
Пас отдал
М. Перейра
89'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
М. Филлипс
Замена
К. Хаверц
️️️️
Жоржиньо
72'
ГОЛ! 2:4!
М. Маунт
Пас отдал
Т. Вернер
71'
68'
ГОЛ! 1:4!
М. Дианье
Пас отдал
М. Перейра
Желтая карточка
М. Ковачич
66'
63'
ГОЛ! 1:3!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Ферлонг
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Пулишич
46'
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Перейра
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Пас отдал
С. Джонстон
37'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Б. Иванович
Замена
А. Кристенсен
️️️️
Х. Зиеш
33'
Вторая желтая
Т. Силва
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
27'
24'
Замена
Б. Иванович
️️️️
Д. О'Ши
14'
Желтая карточка
М. Дианье
Желтая карточка
Т. Силва
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
4
Зума
3
Алонсо
24
Джеймс
21
Жоржиньо
8
Ковачич
11
Пулишич
22
Зиеш
11
Вернер
3-2-3-1-1
26
Джонстон
5
Бартли
6
Аджайи
26
О'Ши
2
Ферлонг
22
Таунсенд
2
Мэйтленд-Найлс
5
Йокушлу
25
Филлипс
10
Перейра
45
Дианье
22
Зиеш
15
Кристенсен
15
Кристенсен
22
Зиеш
11
Пулишич
7
Маунт
7
Маунт
11
Пулишич
21
Жоржиньо
29
Хаверц
29
Хаверц
21
Жоржиньо
26
О'Ши
20
Иванович
20
Иванович
26
О'Ши
25
Филлипс
8
Ливермор
8
Ливермор
25
Филлипс
Иванович
47
Робинсон
47
Робинсон
Иванович
Остались в запасе
Челси
Вест Бромвич
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Челси - Вест Бромвич
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Вест Бромвич
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+