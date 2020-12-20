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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Астон Вилла
Вест Бромвич - Астон Вилла: обзор матча 20 декабря 2020
Вест Бромвич
20.12.2020, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Астон Вилла
5'
А. Эль-Гази
84'
Б. Траоре
87'
А. Эль-Гази (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Астон Вилла
87'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Эль-Гази
84'
ГОЛ! 0:2!
Б. Траоре
Пас отдал
Д. Грилиш
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Грант
83'
Замена
Б. Иванович
️️️️
Г. Диангана
78'
Замена
Ч. Остин
️️️️
М. Филлипс
78'
66'
Желтая карточка
Т. Мингс
Желтая карточка
К. Грант
62'
40'
Желтая карточка
К. Хаус
Красная карточка
Д. Ливермор
36'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Б. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Филип Кровинович
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-1-4-1
26
Джонстон
3
Гиббс
6
Аджайи
26
О'Ши
2
Ферлонг
8
Ливермор
19
Диангана
14
Сойерс
8
Галлахер
25
Филлипс
9
Грант
4-2-3-1
1
Мартинес
2
Кэш
30
Хаус
2
Мингс
23
Таргетт
7
МакГинн
15
Луис
11
Траоре
21
Эль-Гази
10
Грилиш
11
Уоткинс
19
Диангана
20
Иванович
20
Иванович
19
Диангана
25
Филлипс
32
Остин
32
Остин
25
Филлипс
9
Грант
47
Робинсон
47
Робинсон
9
Грант
Остались в запасе
Вест Бромвич
Астон Вилла
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Филип Кровинович
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Филип Кровинович
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Вест Бромвич - Астон Вилла
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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