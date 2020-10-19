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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Бернли
Вест Бромвич - Бернли: обзор матча 19 октября 2020
Вест Бромвич
19.10.2020, понедельник, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Бернли
Желтая карточка
М. Филлипс
90'
+2
Замена
М. Филлипс
️️️️
М. Перейра
89'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Ф. Кровинович
79'
77'
Желтая карточка
Э. Вествуд
77'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Грант
73'
69'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
Д. Ливермор
53'
37'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
26
Хегази
22
Таунсенд
20
Иванович
8
Ливермор
8
Галлахер
10
Кровинович
19
Диангана
10
Перейра
9
Грант
4-1-2-1-2
1
Поуп
13
Лонг
6
Тарковски
18
Тэйлор
33
Питерс
8
Вествуд
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
10
Кровинович
14
Сойерс
14
Сойерс
10
Кровинович
10
Перейра
25
Филлипс
25
Филлипс
10
Перейра
9
Грант
47
Робинсон
47
Робинсон
9
Грант
7
Гудмундссон
11
Брэди
11
Брэди
7
Гудмундссон
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бернли
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
1
Уилл Норрис
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Бромвич - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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