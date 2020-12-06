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Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Вест Бромвич - Кристал Пэлас: обзор матча 06 декабря 2020
Вест Бромвич
06.12.2020, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 5
Завершен
Кристал Пэлас
30'
К. Галлахер
8'
Д. Ферлонг (АГ)
55'
В. Заа
59'
К. Бентеке
68'
В. Заа
82'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Кристал Пэлас
88'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
82'
ГОЛ! 1:5!
К. Бентеке
Пас отдал
Н. Клайн
81'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
В. Заа
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Р. Сойерс
80'
75'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Д. Шлупп
73'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакАртур
68'
ГОЛ! 1:4!
В. Заа
Пас отдал
Э. Эзе
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Грант
62'
59'
ГОЛ! 1:3!
К. Бентеке
Пас отдал
П. ван Анхолт
Желтая карточка
К. Галлахер
58'
55'
ГОЛ! 1:2!
В. Заа
Пас отдал
Д. МакАртур
50'
Желтая карточка
Д. МакАртур
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
Г. Диангана
46'
Красная карточка
М. Перейра
34'
ГОЛ! 1:1!
К. Галлахер
Пас отдал
Д. Ферлонг
30'
Желтая карточка
Р. Сойерс
17'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Ферлонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Филип Кровинович
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
20
Иванович
6
Аджайи
5
Бартли
8
Галлахер
14
Сойерс
19
Диангана
25
Филлипс
10
Перейра
9
Грант
3-1-4-1-1
13
Гуаита
17
Клайн
24
Кэхилл
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Эзе
27
Шлупп
10
Заа
20
Бентеке
14
Сойерс
26
О'Ши
26
О'Ши
14
Сойерс
19
Диангана
10
Кровинович
10
Кровинович
19
Диангана
9
Грант
47
Робинсон
47
Робинсон
9
Грант
11
МакАртур
44
Ридевальд
44
Ридевальд
11
МакАртур
10
Заа
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Заа
27
Шлупп
10
Айю
10
Айю
27
Шлупп
Остались в запасе
Вест Бромвич
Кристал Пэлас
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вест Бромвич - Кристал Пэлас
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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