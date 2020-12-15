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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 15 декабря 2020
Манчестер Сити
15.12.2020, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
30'
И. Гюндоган
43'
Р. Диаш (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Бромвич
90'
+3
Желтая карточка
Л. Пелтье
87'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
М. Филлипс
80'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
Д. Ливермор
Замена
С. Агуэро
️️️️
Ф. Фоден
76'
Замена
К. Уокер
️️️️
Б. Менди
75'
70'
Замена
Ч. Остин
️️️️
К. Грант
Желтая карточка
Ж. Канселу
45'
+2
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Диаш
40'
Желтая карточка
К. Галлахер
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Стерлинг
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Филип Кровинович
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
23
Менди
3
Диаш
15
Аке
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
47
Фоден
9
Жезус
4-1-4-1
26
Джонстон
6
Аджайи
26
О'Ши
2
Ферлонг
3
Гиббс
8
Ливермор
25
Филлипс
8
Галлахер
14
Сойерс
19
Диангана
9
Грант
23
Менди
2
Уокер
2
Уокер
23
Менди
47
Фоден
10
Агуэро
10
Агуэро
47
Фоден
25
Филлипс
21
Пелтье
21
Пелтье
25
Филлипс
8
Ливермор
10
Кровинович
10
Кровинович
8
Ливермор
9
Грант
32
Остин
32
Остин
9
Грант
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Бромвич
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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