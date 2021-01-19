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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм - Вест Бромвич: обзор матча 19 января 2021
Вест Хэм
19.01.2021, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
45+1'
Д. Боуэн
66'
М. Антонио
51'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вест Бромвич
90'
+3
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Антонио
84'
80'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Ливермор
70'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
К. Гросицки
ГОЛ! 2:1!
М. Антонио
Пас отдал
А. Ярмоленко
66'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
С. Бенрахма
62'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
62'
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
В. Цоуфал
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-2-1-3
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
22
Ланзини
18
Антонио
10
Бенрахма
20
Боуэн
4-1-3-1-1
26
Джонстон
5
Бартли
26
О'Ши
6
Аджайи
3
Гиббс
8
Ливермор
14
Сойерс
8
Галлахер
11
Гросицки
10
Перейра
47
Робинсон
18
Антонио
16
Нобл
16
Нобл
18
Антонио
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
10
Бенрахма
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
10
Бенрахма
11
Гросицки
2
Ферлонг
2
Ферлонг
11
Гросицки
8
Ливермор
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
8
Ливермор
Остались в запасе
Вест Хэм
Вест Бромвич
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Хэм - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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