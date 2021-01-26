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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич - Манчестер Сити: обзор матча 26 января 2021
Вест Бромвич
26.01.2021, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Сити
6'
И. Гюндоган
20'
Ж. Канселу
30'
И. Гюндоган
45+2'
Р. Марез
57'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. О'Ши
90'
+2
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
84'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
К. Грант
64'
61'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Силва
Замена
М. Филлипс
️️️️
Р. Снодграсс
59'
57'
ГОЛ! 0:5!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Марез
52'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
И. Гюндоган
52'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ф. Фоден
Замена
К. Бартли
️️️️
К. Робинсон
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:4!
Р. Марез
Пас отдал
Р. Стерлинг
30'
ГОЛ! 0:3!
И. Гюндоган
20'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Канселу
Пас отдал
Б. Силва
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Джонстон
3
Гиббс
26
О'Ши
6
Аджайи
2
Ферлонг
8
Ливермор
14
Сойерс
23
Снодграсс
10
Перейра
9
Грант
47
Робинсон
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
3
Диаш
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
47
Фоден
47
Робинсон
5
Бартли
5
Бартли
47
Робинсон
23
Снодграсс
25
Филлипс
25
Филлипс
23
Снодграсс
9
Грант
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
9
Грант
47
Фоден
14
Торрес
14
Торрес
47
Фоден
20
Гюндоган
14
Ляпорт
14
Ляпорт
20
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
9
Жезус
20
Силва
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Сити
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
80
Адриан Бернабе
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
80
Адриан Бернабе
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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