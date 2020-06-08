Sportski žurnal: Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона и может перейти в «Црвену Звезду»

Защитник Бранислав Иванович близок к уходу из «Зенита», утверждает Sportski žurnal.

По информации источника, серб не договорился с клубом о продлении контракта и по окончании сезона уйдет из петербургской команды.

Возможно, 36-летний футболист завершит карьеру, однако есть и другой вариант – перейти в «Црвену Звезду», о чем он давно мечтал.