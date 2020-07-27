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    Семак – о будущем Ивановича: «Все новости узнаете на следующей неделе»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступления защитника Бранислава Ивановича в составе петербургской команды, а также высказался о его будущем в клубе.

    – Могу судить за последние два года. Мне кажется, что этот сезон он провел более уверено, чем предыдущий. Они сыгрались с Ракицким, и в целом сезон линия обороны может занести себе в актив.

    Прекрасные впечатления от сезона Бранислава, спасибо ему огромное. Те мячи, которые он забивал, тот авторитет, который у него есть, помогли нам завоевать первое место в чемпионате и выиграть Кубок России.

    – Это был последний матч Ивановича?

    – Думаю, официальное заявление будет исходить от руководства. Все новости узнаете на следующей неделе.

    • Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года.
    • С тех пор серб провел 125 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.
    • Контракт между сторонами истечет 31 июля.
    • Сегодня стало известно о возможном переходе 36-летнего футболиста в «Эвертон».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2020 21:35
    Комментарии3
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      Питерский князь 41 минуту назад

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      Рейтинг: +2748

      житель СПб 1 час назад

      Заинтриговал! Может, Ивановича оставят?

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