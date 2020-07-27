Семак – о будущем Ивановича: «Все новости узнаете на следующей неделе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступления защитника Бранислава Ивановича в составе петербургской команды, а также высказался о его будущем в клубе.

– Могу судить за последние два года. Мне кажется, что этот сезон он провел более уверено, чем предыдущий. Они сыгрались с Ракицким, и в целом сезон линия обороны может занести себе в актив.

Прекрасные впечатления от сезона Бранислава, спасибо ему огромное. Те мячи, которые он забивал, тот авторитет, который у него есть, помогли нам завоевать первое место в чемпионате и выиграть Кубок России.

– Это был последний матч Ивановича?

– Думаю, официальное заявление будет исходить от руководства. Все новости узнаете на следующей неделе.