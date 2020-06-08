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    Медведев опроверг, что «Зенит» не договорился с Ивановичем о продлении контракта

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтвердил слухи, согласно которым защитник Бранислав Иванович покинет клуб, поскольку не сумел договориться об условиях нового контракта.

    «Мы не ведем ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона. Если потребуется ждать до последнего матча, то мы будем это делать.

    Писать, что мы не достигли договоренности... Это не соответствует действительности, потому что переговоры с Браниславом не велись, как и с другими игроками. Переговоры с игроками будут вестись после тех событий, которые я уже сказал. Слухи о контракте Ивановича не имеют никаких оснований», – сказал Медведев.

    • Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года.
    • С тех пор серб провел 86 матчей и забил семь голов.
    • Контракт игрока с клубом истекает по окончании этого сезона.

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3233

      Давид59 59 минут назад

      Кто-то как всегда бежит впереди паровоза

      0
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      Рейтинг: +14990

      bset 1 час назад

      Осенью рассказывал, что никого не продают, ни кого в аренду не отдают, на всех рассчитываем. Трепло ты, Саня, и заклеймил себя этим навсегда.

      0
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      Рейтинг: +20538

      пьяныйхоровод > bset 45 минут назад

      Пока Газзай усы не сбрил , треплом называть кого то ещё как то.....

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      Рейтинг: +3233

      Давид59 > bset 34 минуты назад

      Так вроде пока слово держит. Если только Шатова, так у него контракт заканчивается

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      Рейтинг: +14990

      bset > Давид59 31 минуту назад

      Слово держал, пока сверху не дали команду Кокорина слить

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