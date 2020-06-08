Медведев опроверг, что «Зенит» не договорился с Ивановичем о продлении контракта

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтвердил слухи, согласно которым защитник Бранислав Иванович покинет клуб, поскольку не сумел договориться об условиях нового контракта.

«Мы не ведем ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона. Если потребуется ждать до последнего матча, то мы будем это делать.

Писать, что мы не достигли договоренности... Это не соответствует действительности, потому что переговоры с Браниславом не велись, как и с другими игроками. Переговоры с игроками будут вестись после тех событий, которые я уже сказал. Слухи о контракте Ивановича не имеют никаких оснований», – сказал Медведев.