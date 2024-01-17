РФС намерен пригласить трех экс-футболистов РПЛ на матч Россия – Сербия

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин раскрыл имена гостей, которых хотят видеть на товарищеском матче между сборными России и Сербии.
«Мы активно готовимся к матчу с Сербией и собираемся подарить болельщикам двух стран праздник.
Планируем пригласить не только Новака Джоковича, а также Милоша Красича, Неманью Видича, Бранислава Ивановича и популярных сербских музыкантов», – сообщил Терешин.
- Россия примет Сербию 21 марта в Москве.
- Серб Джокович – первая ракетка мира.
- Красич выступал за ЦСКА, Видич – за «Спартак», Иванович – за «Зенит» и «Локомотив».