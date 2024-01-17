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    • РФС намерен пригласить трех экс-футболистов РПЛ на матч Россия – Сербия

    РФС намерен пригласить трех экс-футболистов РПЛ на матч Россия – Сербия

    Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин раскрыл имена гостей, которых хотят видеть на товарищеском матче между сборными России и Сербии.

    «Мы активно готовимся к матчу с Сербией и собираемся подарить болельщикам двух стран праздник.

    Планируем пригласить не только Новака Джоковича, а также Милоша Красича, Неманью Видича, Бранислава Ивановича и популярных сербских музыкантов», – сообщил Терешин.

    • Россия примет Сербию 21 марта в Москве.
    • Серб Джокович – первая ракетка мира.
    • Красич выступал за ЦСКА, Видич – за «Спартак», Иванович – за «Зенит» и «Локомотив».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (1)
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    ВетеR
    1705520121
    ещё нужно сербских клоунов пригласить )
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