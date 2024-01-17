РФС намерен пригласить трех экс-футболистов РПЛ на матч Россия – Сербия

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин раскрыл имена гостей, которых хотят видеть на товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Мы активно готовимся к матчу с Сербией и собираемся подарить болельщикам двух стран праздник.

Планируем пригласить не только Новака Джоковича, а также Милоша Красича, Неманью Видича, Бранислава Ивановича и популярных сербских музыкантов», – сообщил Терешин.