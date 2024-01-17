РФС пригласит на матч Россия — Сербия лучшего теннисиста мира

Российский футбольный союз пригласит на товарищеский матч Россия – Сербия сербского теннисиста Новака Джоковича, который сейчас занимает первую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Игра пройдет 21 марта в Москве.

«Будем рады видеть его на матче сборных России и Сербии», – сказал медиа-холдингу Ксении Собчак «Осторожно Media» источник в РФС, знакомый с организацией встречи.