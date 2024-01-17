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    • РФС пригласит на матч Россия — Сербия лучшего теннисиста мира

    РФС пригласит на матч Россия — Сербия лучшего теннисиста мира

    Российский футбольный союз пригласит на товарищеский матч Россия – Сербия сербского теннисиста Новака Джоковича, который сейчас занимает первую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Игра пройдет 21 марта в Москве.

    «Будем рады видеть его на матче сборных России и Сербии», – сказал медиа-холдингу Ксении Собчак «Осторожно Media» источник в РФС, знакомый с организацией встречи.

    • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи и не играла с европейскими командами с ноября 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал Кровавая барыня

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии (6)
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    SLADE2019
    1705483177
    Вполне естественное желание. Ну а кого еще приглашать? Приедет, если свободен будет, почему бы нет?
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    Plyash
    1705484986
    Причём здесь Собчачка и её долбанный медиа-холдинг? Ксюша,лучше обрати свою мордочку в сторону медиа-звезды Артёмки Дзюбло,он не откажет. А с Джоковичем РФС сам разберётся.
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    Cleaner
    1705485959
    Пригласить можно и Папу Римского...
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