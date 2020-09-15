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    Иванович стал игроком «Вест Бромвича»

    «Вест Бромвич» подпиcал контракт с экс-защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем, находящимся в статусе свободного агента.

    Сербский футболист заключил с английским клубом соглашение на год.

    • Иванович выступал за «Зенит» с февраля 2017-го по июль 2020-го года.
    • В его активе 125 матчей, 12 голов и четыре ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Вест Бромвича»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3475

      polt 1 час назад

      Спасибо за качественную игру в Зените. Удачи в «Вест Бромвиче».

      1
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      Рейтинг: +5122

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Добротный игрок, ещё попылит. Удачи !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1235

      CSKA471 2 часа назад

      Вот это мужик!!!!!в 35 такой вызов, при этом защите вестброма придется поработать в сезоне, как никак новички АПЛ

      3
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      Рейтинг: +1235

      CSKA471 > CSKA471 2 часа назад

      Посмотрел профиль - вообще 36!!!

      1
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      Рейтинг: -874

      Вонючая столица 3 часа назад

      Не захотел чел в очередной раз обфоршмачиться вместе с пеикулёзными в ЛЧ. Сбежал от позора куда глаза глядят

      2
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      Рейтинг: +8527

      alarm 3 часа назад

      с таким капитаном в прошлом сезоне мы трижды отодрали хряков! те аж до сих пор визжат!

      1
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 3 часа назад

      Удачи, Бано!

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