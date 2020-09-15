Иванович стал игроком «Вест Бромвича»

Спасибо за качественную игру в Зените. Удачи в «Вест Бромвиче».
«Вест Бромвич» подпиcал контракт с экс-защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем, находящимся в статусе свободного агента.
Сербский футболист заключил с английским клубом соглашение на год.
- Иванович выступал за «Зенит» с февраля 2017-го по июль 2020-го года.
- В его активе 125 матчей, 12 голов и четыре ассиста.
Welcome to West Bromwich Albion, Branislav Ivanović pic.twitter.com/kXDjQpbmdm— West Bromwich Albion (@WBA) September 15, 2020