Иванович открыл счет в матче с ЦСКА на второй минуте. Через семь минут «Зенит» удвоил преимущество

Слушаю с улыбкой комментарии Ромы Широкова - из которых явно следует, что во всем виноват Ганчаренко - имеется ввиду - в подготовке к игре и в тактике на игру. Видимо, он сам готов (хочет) стать тренером ЦСКА - я серьезно... И допускаю, что он неплохо справился бы..
В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». На второй минуте счет открыл защитник гостей Бранислав Иванович.
Через семь минут «Зенит» забил и второй мяч. Отличился купленный в прошлом году у «Барселоны» Малком.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- ЦСКА занимает пятое место.