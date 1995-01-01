Иванович открыл счет в матче с ЦСКА на второй минуте. Через семь минут «Зенит» удвоил преимущество

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». На второй минуте счет открыл защитник гостей Бранислав Иванович.

Через семь минут «Зенит» забил и второй мяч. Отличился купленный в прошлом году у «Барселоны» Малком.