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    Иванович открыл счет в матче с ЦСКА на второй минуте. Через семь минут «Зенит» удвоил преимущество

    В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». На второй минуте счет открыл защитник гостей Бранислав Иванович.

    Через семь минут «Зенит» забил и второй мяч. Отличился купленный в прошлом году у «Барселоны» Малком.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1801

      житель СПб 12 минут назад

      Слушаю с улыбкой комментарии Ромы Широкова - из которых явно следует, что во всем виноват Ганчаренко - имеется ввиду - в подготовке к игре и в тактике на игру. Видимо, он сам готов (хочет) стать тренером ЦСКА - я серьезно... И допускаю, что он неплохо справился бы..

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      Рейтинг: +1801

      житель СПб 20 минут назад

      Сочувствую ЦСКА - они сегодня попали на тот Зенит, который делает на поле то, что хочет. Во втором тайме просто играть стали по счету.

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      Рейтинг: +1247

      ААМ 40 минут назад

      Молодцы зенитовцы.

      2
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      Рейтинг: +50

      Радио1000шумеров 41 минуту назад

      Васин - собак кривоногий, уже давно должен пылить за пиво где-нибудь в Одинцово, а Гончар его на такой ответственный матч в основу ставит.

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      Рейтинг: +1932

      все_будет_AUDI 59 минут назад

      Витя васин наше все !

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      Рейтинг: +463

      PAREVG. 1 час назад

      Сантос Барриос и Малком вылитые мартыхаи...
      А болельщики говорили что в цветах Зенита нет черного...

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      Рейтинг: +1113

      волчарик > PAREVG. 42 минуты назад

      И это все,что можете сказать по существу?

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      Рейтинг: +648

      valkam72 > PAREVG. 34 минуты назад

      Это только начало, скоро полкоманды будет копчёных.

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      Рейтинг: +1801

      житель СПб > valkam72 13 минут назад

      Давайте без Ваших расистских намеков: даже здесь это может быть уголовно наказуемо. Давайте о футболе.

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