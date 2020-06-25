ЦСКА - Зенит

Позорнейшая игра армейцев привела к такому результату.
|
|9 февраля, воскресенье
|15:00
|Зенит
|3:2
|ЦСКА
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:30
|Зенит
|0:0
|ЦСКА
|14 тур
|22 октября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|0:0
|Зенит
|20 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:0
|ЦСКА
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|6:1
|ЦСКА
|12 тур
|11 июня, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Зенит все равно ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хорошая игра и заслуженная победа!!!
ФУТБОЛИСТЫ ЦСКА СЕГОДНЯ ПОДВЕЛИ СВОЕГО ТРЕНЕРА !ДА И ВРАТАРЮ АКИНФЕЕВУ ХОРОШИЙ ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.СПАСИБО ХОТЬ 5 ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАЛИ.ПЕНАЛЬТИ В КОНЦЕ БЫЛ ВСЁ ТАКИ ЛИШНИМ НЕ ЗА ЧТО
Все по делу. Увы для ЦСКА
Вообще непонятно что делали игроки. Команды на поле не было.
Игра Марадишвили понравилась
Костя хорошо играет. Приятное впечатление оставил о себе!
первый раз просто его игру вижу
Обляков, может, решил что он Месси?)) Старается двигаться в положении стоя так же....))))
как можн овладеть мячом и....нарушить правило стоя на месте? талант
Марадишвили умеет с мячом обращаться. Старается играть в динамичный футбол. Не передерживает мяч. Приятное впечатление оставляет.
А Обляков...пешеход диагональный
Ой **** Васина заменили! Почему???! )))
С Ленинграда он
Зенит сегодня играет лучше это факт