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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 20 июня 2020
ЦСКА
20.06.2020, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 4
Завершен
Зенит
2'
Б. Иванович
9'
Малком
45+2'
Малком
90+4'
С. Дриусси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:4!
С. Дриусси
90'
+1
Замена
Л. Мусаев
️️️️
В. Барриос
90'
+1
Замена
Э. Ригони
️️️️
А. Дзюба
Красная карточка
В. Карпов
89'
88'
Желтая карточка
В. Барриос
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
М. Фернандес
84'
81'
Желтая карточка
А. Ерохин
Замена
К. Кучаев
️️️️
К. Бистрович
76'
73'
Замена
А. Сутормин
️️️️
С. Азмун
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Сигурдссон
65'
62'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Кузяев
61'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Малком
50'
Желтая карточка
М. Оздоев
Замена
К. Марадишвили
️️️️
К. Набабкин
46'
Замена
Х. Магнуссон
️️️️
В. Васин
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
Малком
Желтая карточка
И. Обляков
10'
9'
ГОЛ! 0:2!
Малком
Желтая карточка
И. Дивеев
5'
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иванович
Пас отдал
В. Караваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
62
Карпов
5
Васин
78
Дивеев
14
Набабкин
6
Фернандес
8
Бистрович
10
Обляков
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
4-1-2-1-2
99
Лунев
15
Караваев
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
21
Оздоев
10
Малком
20
Азмун
22
Дзюба
6
Фернандес
21
Тикнизян
21
Тикнизян
6
Фернандес
8
Бистрович
18
Кучаев
18
Кучаев
8
Бистрович
5
Васин
32
Магнуссон
32
Магнуссон
5
Васин
10
Сигурдссон
15
Бийол
15
Бийол
10
Сигурдссон
14
Набабкин
22
Марадишвили
22
Марадишвили
14
Набабкин
20
Азмун
11
Сутормин
11
Сутормин
20
Азмун
5
Барриос
38
Мусаев
38
Мусаев
5
Барриос
14
Кузяев
21
Ерохин
21
Ерохин
14
Кузяев
10
Малком
9
Дриусси
9
Дриусси
10
Малком
22
Дзюба
24
Ригони
24
Ригони
22
Дзюба
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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