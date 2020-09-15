Иванович: «АПЛ – лучшая лига в мире. Рад вернуться»

Защитник Бранислав Иванович прокомментировал подписание контракта с «Вест Бромвичем».
«АПЛ – лучшая лига в мире. Мне нужно бросить вызов самому себе, и я готов к этому. Очень рад вернуться в Премьер-лигу. Надеюсь, что добьюсь здесь успеха. У меня много амбиций, и я хочу многое доказать. Отдам всего себя за команду», – приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.
- Сербский футболист заключил с английским клубом соглашение на год.
- Иванович выступал за «Зенит» с февраля 2017-го по июль 2020-го года.
- В его активе 125 матчей, 12 голов и четыре ассиста.
Источник: Официальный сайт «Вест Бромвича»