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    Иванович: «АПЛ – лучшая лига в мире. Рад вернуться»

    Защитник Бранислав Иванович прокомментировал подписание контракта с «Вест Бромвичем».

    «АПЛ – лучшая лига в мире. Мне нужно бросить вызов самому себе, и я готов к этому. Очень рад вернуться в Премьер-лигу. Надеюсь, что добьюсь здесь успеха. У меня много амбиций, и я хочу многое доказать. Отдам всего себя за команду», – приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.

    • Сербский футболист заключил с английским клубом соглашение на год.
    • Иванович выступал за «Зенит» с февраля 2017-го по июль 2020-го года.
    • В его активе 125 матчей, 12 голов и четыре ассиста.

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    Источник: Официальный сайт «Вест Бромвича»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +872

      САНЁК17 1 час назад

      Иваныч лучший игрок где он не играл,уважуха тебе

      0
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      Рейтинг: +1178

      ФК Пупсик 2 часа назад

      У Зенита он требовал два года контракта, а тут на год согласился. И что он выгадал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1335

      Romio-xxx 2 часа назад

      Обосрал РПЛ)))Бабла хапнул и обратно в нормальную лигу упылил)

      2
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      ...
      Рейтинг: +756

      fhnv > Romio-xxx 2 часа назад

      Где он обосрал? А что разве АПЛ не самая сильная лига по твоему?

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      Рейтинг: +1178

      ФК Пупсик > fhnv 2 часа назад

      АПЛ самая богатая, но не самая сильная!

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