Иванович: «АПЛ – лучшая лига в мире. Рад вернуться»

Защитник Бранислав Иванович прокомментировал подписание контракта с «Вест Бромвичем».

«АПЛ – лучшая лига в мире. Мне нужно бросить вызов самому себе, и я готов к этому. Очень рад вернуться в Премьер-лигу. Надеюсь, что добьюсь здесь успеха. У меня много амбиций, и я хочу многое доказать. Отдам всего себя за команду», – приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.