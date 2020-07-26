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  • «Было честью играть с таким великим футболистом». Оздоев попрощался с Ивановичем

«Было честью играть с таким великим футболистом». Оздоев попрощался с Ивановичем

26 июля 2020, 14:06
14

Защитник Бранислав Иванович покидает «Зенит». С ним попрощался полузащитник команды Магомед Оздоев.

«Ива, для меня было честью играть с таким великим футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать, капитан», – написал Оздоев в твиттере.

Иванович в «Зените»: мог перейти в «Спартак», шесть часов ходил по Эрмитажу, работал доставщиком пиццы

Источник: твиттер Магомеда Оздоева
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Оздоев Магомед
Комментарии (14)
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Иван Петров 1986
1595762380
А он мучился, играя с тобой.
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paracetamol
1595764472
Ивановича жалко!
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Давид59
1595766071
Жалко. Мог годик ещё поиграть. Спасибо Бранислав!!!
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JTherry
1595767828
на прощание разбил крышку кубка)) и - подальше от раздевалки...
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portero
1595769670
Иванович молодца!!!! Годы однако берут своё...
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baben86
1595775414
Дурачки..это самый дорой игрок в плане мужества..когда он играл еще в челси..сам мауринье говорил,что самые больные ноги у него..потому что никогда не убирает ног..это настоящий футболист...свои деньги отрпботал..он бы еще 2 сезона в рпл поиграл..но лига чемпионов не терпит ран
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Мортус
1595775866
Главное чтобы дзюба по свойски не попращался.
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Валерий1965
1595778581
Очень жаль, что Иванович уходит.... Классный профи!
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raritet
1595779692
Когда он играл за Локо как-то внимание даже не обратил особого. Когда играл за Челси , был шокирован- какой классный футболист играл а нашем чемпионате. А у ж когда играл в Зените было видно что это настоящий профи. Удачи тебе Броня!
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zigbert
1595789722
Хотя в последнее время не показывал высокой скорости но компенсировал это своим опытом.
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