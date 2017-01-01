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    «Было честью играть с таким великим футболистом». Оздоев попрощался с Ивановичем

    Защитник Бранислав Иванович покидает «Зенит». С ним попрощался полузащитник команды Магомед Оздоев.

    «Ива, для меня было честью играть с таким великим футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать, капитан», – написал Оздоев в твиттере.

    Иванович в «Зените»: мог перейти в «Спартак», шесть часов ходил по Эрмитажу, работал доставщиком пиццы

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    Источник: твиттер Магомеда Оздоева

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +40452

      portero 1 минуту назад

      Иванович молодца!!!! Годы однако берут своё...

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      Рейтинг: +692

      fhnv 24 минуты назад

      В хорошей форме. Почему гребаное руководство не продлило контракт!!! Помните как с Данни поступили?

      0
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      Рейтинг: +5896

      JTherry 31 минуту назад

      на прощание разбил крышку кубка)) и - подальше от раздевалки...

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      Рейтинг: +1203

      Гавроша 52 минуты назад

      А куда он уходит?

      0
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      Рейтинг: +3714

      Давид59 1 час назад

      Жалко. Мог годик ещё поиграть. Спасибо Бранислав!!!

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      Рейтинг: +692

      fhnv > Давид59 24 минуты назад

      да и ни только годик

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      Рейтинг: +6777

      paracetamol 1 час назад

      Ивановича жалко!

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      Рейтинг: +1298

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А он мучился, играя с тобой.

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