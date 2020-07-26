«Было честью играть с таким великим футболистом». Оздоев попрощался с Ивановичем

Защитник Бранислав Иванович покидает «Зенит». С ним попрощался полузащитник команды Магомед Оздоев.

«Ива, для меня было честью играть с таким великим футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать, капитан», – написал Оздоев в твиттере.

Ранее Ивановича поблагодарил Ярослав Ракицкий .

. Иванович играл за «Зенит» с 2017 года.

Ранее он выступал за «Челси», «Локомотив».

Иванович в «Зените»: мог перейти в «Спартак», шесть часов ходил по Эрмитажу, работал доставщиком пиццы