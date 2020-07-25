Ракицкий – Ивановичу: «Спасибо за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой»

Надеюсь, у нас, будет еще лучше и моложе.
Ждем Маману, пока.
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после финала Кубка России против «Химок» (1:0) попрощался с партнером Браниславом Ивановичем. У него истек контракт.
«Золотой дубль! Кубок наш! С победой! Спасибо, команда! Спасибо, болельщики, за поддержку!
Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!» – написал украинец.
- Иванович играл за «Зенит» с 2017 года.
- Ранее он выступал за «Челси», «Локомотив».
- Иванович по ходу карьеры брал Лигу чемпионов.