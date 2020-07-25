Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ракицкий – Ивановичу: «Спасибо за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой»

Ракицкий – Ивановичу: «Спасибо за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой»

25 июля 2020, 21:29
14

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после финала Кубка России против «Химок» (1:0) попрощался с партнером Браниславом Ивановичем. У него истек контракт.

«Золотой дубль! Кубок наш! С победой! Спасибо, команда! Спасибо, болельщики, за поддержку!

Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!» – написал украинец.

  • Иванович играл за «Зенит» с 2017 года.
  • Ранее он выступал за «Челси», «Локомотив».
  • Иванович по ходу карьеры брал Лигу чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Ярослава Ракицкого
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Ракицкий Ярослав
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dizgen
1595701942
клоуны
Ответить
кран
1595702126
Иванович на Дзюбу похож)))))
Ответить
paracetamol
1595703267
Связка была хорошая, ждем обновления.
Ответить
raritet
1595703698
Связка была отличная. Проблема только в возрасте и соответственно, в скорости.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1595704283
В отличие от Дзюбы с Азмункой вы выглядели по-мужски.)
Ответить
житель СПб
1595704582
Действительно, хорошая связка, хороший защитник! Спасибо! Хотя иногда по возрасту и ошибался - но часто и выручал, и забивал в нужный момент. Будем надеяться, что защита у Зенита будет укрепляться! P.S. А кубок-то на фото уже без крышки!
Ответить
Hektor 84
1595713983
Стыдно Ивановичу за шлинит и за шлюбу и асмуна! Решил свалить из этого петушиного царства!!!))))))
Ответить
Hektor 84
1595714069
От стыда и кубок уронил))))
Ответить
dim29
1595729101
С таким опытом игроки у нас редкость(последние годы точно),вот подобным иностранцам в нашем чемпе я рад,помогают расти другим,и соперникам в том числе.
Ответить
zigbert
1595790070
Хорош был не только в обороне но и при стандартах в штрафной соперника,играя головой.
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
5
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
19
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
Все новости
Все новости
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
1
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
19
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
3
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
7
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+