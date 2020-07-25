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    Ракицкий – Ивановичу: «Спасибо за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после финала Кубка России против «Химок» (1:0) попрощался с партнером Браниславом Ивановичем. У него истек контракт.

    «Золотой дубль! Кубок наш! С победой! Спасибо, команда! Спасибо, болельщики, за поддержку!

    Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!» – написал украинец.

    • Иванович играл за «Зенит» с 2017 года.
    • Ранее он выступал за «Челси», «Локомотив».
    • Иванович по ходу карьеры брал Лигу чемпионов.

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    Публикация от text (@rakitskyy_official) 25 Июл 2020 в 10:01 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Ярослава Ракицкого

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    25.07.2020 21:29
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +301

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Надеюсь, у нас, будет еще лучше и моложе.
      Ждем Маману, пока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2706

      житель СПб 1 час назад

      Действительно, хорошая связка, хороший защитник! Спасибо! Хотя иногда по возрасту и ошибался - но часто и выручал, и забивал в нужный момент. Будем надеяться, что защита у Зенита будет укрепляться!
      P.S. А кубок-то на фото уже без крышки!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      Спартак гуно знают все > житель СПб 1 час назад

      Крышку унитаза отдали другим, потому что они в этом сезоне заслуженно обосрались, им нужнее.
      В начале на голову Федуна и т.д.
      Пусть болельщики покажут им.
      =)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17737

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      В отличие от Дзюбы с Азмункой вы выглядели по-мужски.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2455

      raritet 2 часа назад

      Связка была отличная. Проблема только в возрасте и соответственно, в скорости.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6760

      paracetamol 2 часа назад

      Связка была хорошая, ждем обновления.

      4
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      Рейтинг: +422

      El_Chori 2 часа назад

      Так и не успел я автограф у Брони выцепить(( долбаная пандемия....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      кран 2 часа назад

      Иванович на Дзюбу похож)))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      Dizgen 2 часа назад

      клоуны

      0
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      Рейтинг: +3140

      knikos > Dizgen 2 часа назад

      Чё, зависть гложет ?

      3
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