Ракицкий – Ивановичу: «Спасибо за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после финала Кубка России против «Химок» (1:0) попрощался с партнером Браниславом Ивановичем. У него истек контракт.

«Золотой дубль! Кубок наш! С победой! Спасибо, команда! Спасибо, болельщики, за поддержку!

Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!» – написал украинец.

Иванович играл за «Зенит» с 2017 года.

Ранее он выступал за «Челси», «Локомотив».

Иванович по ходу карьеры брал Лигу чемпионов.