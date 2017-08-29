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    Иванович в «Зените»: мог перейти в «Спартак», шесть часов ходил по Эрмитажу, работал доставщиком пиццы


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 09:25
    «Россия – моя вторая родина».

    Кажется, Бранислав Иванович уходит из «Зенита» – прощальный пост в инстаграме опубликовал Ярослав Ракицкий. Почти 3,5 сезона, больше 120 матчей и три трофея – таким получился второй приезд Ивановича в Россию.

    Вместо «Зенита» мог оказаться в «Спартаке»

    Об этом говорил экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера: «Мы попробовали, но он предпочел «Зенит». Но действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге».

    Забил первый гол «Зенита» на «Газпром Арене»

    Это случилось в апреле 2017 года. «Зенит» победил «Урал» (2:0), а Иванович забил за несколько минут до конца игры: «Конечно, когда я закончу карьеру, буду вспоминать этот гол и гордиться тем, что смог войти в историю «Зенита».

    Называл Россию второй родиной

    «Для меня это просто лучшее место, где мог бы пройти чемпионат мира. Понятно, что Сербии трудно его принять, а Россия – моя вторая родина, и моя мотивация запредельна».

    text

    Публикация от text (@zenit_spb) 25 Июл 2020 в 10:25 PDT

    Восхищался Эрмитажем и провел там шесть часов

    «Ездил и в Эрмитаж, и в Петергоф. Многое понравилось, понял, почему Петербург называют культурной столицей. Нравится Зимний дворец. Это великолепное здание, построенное много лет назад. Да и сам музей прекрасный. Однажды я провел там шесть часов и, думаю, ничего толком не увидел. Нужно потратить еще больше времени, чтобы все спокойно посмотреть. Всех приглашаю в Эрмитаж».

    Помогал баскетболисту с адаптацией в Санкт-Петербурге

    Там Иванович подружился с баскетболистом Стефаном Марковичем, который из «Зенита» ушел в «Химки». Его заменил Марко Симонович, которому Иванович помог привыкнуть к России: «Встретились с ним, когда баскетбольный «Зенит» играл в Белграде. Обратно в Петербург летели на одном самолете. Конечно, мы подружились. Люблю баскетбол, слежу за «Зенитом», смотрю Евролигу и НБА».

    «Спасибо, ребят. До свидания»

    Так Иванович отреагировал на слухи о переходе в «Барселону», которые появились осенью 2018 года.

    Работал доставщиком пиццы

    Это происходило в рамках благотворительной акции «Давай-давай!» Иванович час отработал доставщиком пиццы – это помогло собрать около двух миллионов рублей на лечение мальчика Вани Ковалева.

    Уронил Кубок России

    Победа над «Химками» (1:0) в финале Кубка России = третий трофей Ивановича за «Зенит». Во время празднования он не удержал кубок, уронил и разбил верхушку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4727

      alarm 8 минут назад

      и достался зениту бесплатно, при цене на тот момент 10 лямов. стыдно за спартак!

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