Иванович в «Зените»: мог перейти в «Спартак», шесть часов ходил по Эрмитажу, работал доставщиком пиццы

«Россия – моя вторая родина».

Кажется, Бранислав Иванович уходит из «Зенита» – прощальный пост в инстаграме опубликовал Ярослав Ракицкий. Почти 3,5 сезона, больше 120 матчей и три трофея – таким получился второй приезд Ивановича в Россию.

Вместо «Зенита» мог оказаться в «Спартаке»

Об этом говорил экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера: «Мы попробовали, но он предпочел «Зенит». Но действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге».

Забил первый гол «Зенита» на «Газпром Арене»

Это случилось в апреле 2017 года. «Зенит» победил «Урал» (2:0), а Иванович забил за несколько минут до конца игры: «Конечно, когда я закончу карьеру, буду вспоминать этот гол и гордиться тем, что смог войти в историю «Зенита».

Называл Россию второй родиной

«Для меня это просто лучшее место, где мог бы пройти чемпионат мира. Понятно, что Сербии трудно его принять, а Россия – моя вторая родина, и моя мотивация запредельна».

text text Публикация от text (@zenit_spb) 25 Июл 2020 в 10:25 PDT

Восхищался Эрмитажем и провел там шесть часов

«Ездил и в Эрмитаж, и в Петергоф. Многое понравилось, понял, почему Петербург называют культурной столицей. Нравится Зимний дворец. Это великолепное здание, построенное много лет назад. Да и сам музей прекрасный. Однажды я провел там шесть часов и, думаю, ничего толком не увидел. Нужно потратить еще больше времени, чтобы все спокойно посмотреть. Всех приглашаю в Эрмитаж».

Помогал баскетболисту с адаптацией в Санкт-Петербурге

Там Иванович подружился с баскетболистом Стефаном Марковичем, который из «Зенита» ушел в «Химки». Его заменил Марко Симонович, которому Иванович помог привыкнуть к России: «Встретились с ним, когда баскетбольный «Зенит» играл в Белграде. Обратно в Петербург летели на одном самолете. Конечно, мы подружились. Люблю баскетбол, слежу за «Зенитом», смотрю Евролигу и НБА».

«Спасибо, ребят. До свидания»

Так Иванович отреагировал на слухи о переходе в «Барселону», которые появились осенью 2018 года.

Работал доставщиком пиццы

Это происходило в рамках благотворительной акции «Давай-давай!» Иванович час отработал доставщиком пиццы – это помогло собрать около двух миллионов рублей на лечение мальчика Вани Ковалева.

Уронил Кубок России

Победа над «Химками» (1:0) в финале Кубка России = третий трофей Ивановича за «Зенит». Во время празднования он не удержал кубок, уронил и разбил верхушку.