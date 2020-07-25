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    «Зенит» уронил кубок России во время празднования и частично его разбил

    Футболисты «Зенита» не смогли удержать кубок России во время церемонии награждения. Верхняя часть трофея разбилась. Видео доступно ниже.

    В финале «Зенит» победил «Химки», а единственный гол с пенальти на 83-й минуте забил Артем Дзюба.

    • «Зенит» взял двадцатый трофей в своей истории.
    • Во второй раз «Зенит» оформил золотой дубль.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Фото: твиттер Eurosport.ru.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии39
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      Рейтинг: +196

      Зентролль 8 минут назад

      Дзюба уронил, начал хихикать и сразу слинял...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1961

      neveldomha 15 минут назад

      Кубок Зенита. От его состояния, статус победителя не меняется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      Спартак гуно знают все 20 минут назад

      Плохая примета, быть клубом из мАсквы. Ох ух пЛОХая примета.
      =))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3570

      Виталий Орехов 22 минуты назад

      "Плохая примета, погасла сигарета..."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      Зентролль 27 минут назад

      Теперь из него не выпьешь шампанского в раздевалке...Праздник отменяется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      чиф 35 минут назад

      Бог шельму метит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      111Hunter111 39 минут назад

      «Дай дураку буй стеклянный — он и буй разобьет, и руки порежет».

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2378

      afw13 42 минуты назад

      плохая примета в преддверии ЛЧ

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      Спартак гуно знают все > afw13 22 минуты назад

      Вообще посуду бить хорошая примета, на счастье.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1880

      латунный 42 минуты назад

      кроме липовых денег в руках больше ничего не умеют держать

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5866

      JTherry > латунный 37 минут назад

      кроме липовых пеналей ничего получать не умеют, Юран тоже не верит в подлинность пенальти, лишь Москалев и Вилков покажут на точку в пользу любителей "голубой луны"...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1880

      латунный > JTherry 33 минуты назад

      да пенки и близко не было но полит проэкт ипал всех .с августа плата за газ поднимается для насиления .бомжарам денег неватает беднеют

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3028

      "supermax" > латунный 27 минут назад

      собирают на новый сезон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5866

      JTherry 42 минуты назад

      а ручонки тряслись, крышку Кубка поломали, не к добру, последний приз получили от своих благодетелей из РФС...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      Вонючая столица > JTherry 38 минут назад

      Потные и алчные ручонки

      2
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