«Зенит» уронил кубок России во время празднования и частично его разбил

Дзюба уронил, начал хихикать и сразу слинял...
Футболисты «Зенита» не смогли удержать кубок России во время церемонии награждения. Верхняя часть трофея разбилась. Видео доступно ниже.
В финале «Зенит» победил «Химки», а единственный гол с пенальти на 83-й минуте забил Артем Дзюба.
- «Зенит» взял двадцатый трофей в своей истории.
- Во второй раз «Зенит» оформил золотой дубль.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Видео того, как «Зенит» сегодня разбил кубок России...Гении! #ЗенитХимки pic.twitter.com/4vZZJRoHBZ— Рейтинг Букмекеров (@bookierating) July 25, 2020
Фото: твиттер Eurosport.ru.