«Зенит» уронил кубок России во время празднования и частично его разбил

Футболисты «Зенита» не смогли удержать кубок России во время церемонии награждения. Верхняя часть трофея разбилась. Видео доступно ниже.

В финале «Зенит» победил «Химки», а единственный гол с пенальти на 83-й минуте забил Артем Дзюба.

«Зенит» взял двадцатый трофей в своей истории.

Во второй раз «Зенит» оформил золотой дубль.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Фото: твиттер Eurosport.ru.