Иванович покинул «Зенит»

«Зенит» объявил об уходе защитника Бранислава Ивановича.
«Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении петербуржцев.
36-летний защитник из Сербии перешел в «Зенит» из «Челси» зимой 2017 года.
В составе российского клуба Бранислав сыграл в 125 матчах, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач.
Сообщалось, что Иванович близок к переходу в «Эвертон».
- Иванович был игроком «Зенита» с 2017 года.
- В России он также выступал за «Локомотив».
Источник: Официальный сайт «Зенита»