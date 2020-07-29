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    Иванович покинул «Зенит»

    «Зенит» объявил об уходе защитника Бранислава Ивановича.

    «Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении петербуржцев.

    36-летний защитник из Сербии перешел в «Зенит» из «Челси» зимой 2017 года.

    В составе российского клуба Бранислав сыграл в 125 матчах, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач.

    Сообщалось, что Иванович близок к переходу в «Эвертон».

    • Иванович был игроком «Зенита» с 2017 года.
    • В России он также выступал за «Локомотив».

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2457

      Cleaner 24 минуты назад

      Без Ивановича в обороне Зенита будет хорошая дыра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Землякруглая 28 минут назад

      После раздевалки все бегут из бомжарни.

      0
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