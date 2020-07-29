Иванович покинул «Зенит»

«Зенит» объявил об уходе защитника Бранислава Ивановича.

«Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении петербуржцев.

36-летний защитник из Сербии перешел в «Зенит» из «Челси» зимой 2017 года.

В составе российского клуба Бранислав сыграл в 125 матчах, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач.

Сообщалось, что Иванович близок к переходу в «Эвертон».