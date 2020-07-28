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  • Орлов: «Зенит» хотел продлить Ивановича на год. Он сказал, что это мало»

Орлов: «Зенит» хотел продлить Ивановича на год. Он сказал, что это мало»

28 июля 2020, 13:50
4

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предлагал новое соглашение сербскому защитнику Браниславу Ивановичу.

«Ивановича хотели продлить на год, он сказал, что это мало. Правда сейчас его окружение сообщает, что он не участвовал в переговорах. Это очень закрытая история, никто не знает нюансов», – сказал Орлов.

  • Главный тренер питерцев Сергей Семак ранее прокомментировал выступления защитника в составе петербургской команды, а также высказался о его будущем в клубе.
  • Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года.
  • С тех пор серб провел 125 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.
  • Контракт между сторонами истечет 31 июля.
  • Стало известно о возможном переходе 36-летнего футболиста в «Эвертон».

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Граф2019
1595936612
хорошая затычка! лет на десять! сурьезно...
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Garrincha58
1595945421
может Ивановичу будет лучше в Ливерпуле
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Hektor 84
1595953130
Никто не знает нюансов. А ты то откуда знаешь? Или Медведев с Миллеров тебе лично отзваниваются и отчитываются?
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paracetamol
1595956877
Мутная история...
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