Орлов: «Зенит» хотел продлить Ивановича на год. Он сказал, что это мало»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предлагал новое соглашение сербскому защитнику Браниславу Ивановичу.

«Ивановича хотели продлить на год, он сказал, что это мало. Правда сейчас его окружение сообщает, что он не участвовал в переговорах. Это очень закрытая история, никто не знает нюансов», – сказал Орлов.