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    Орлов: «Зенит» хотел продлить Ивановича на год. Он сказал, что это мало»

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предлагал новое соглашение сербскому защитнику Браниславу Ивановичу.

    «Ивановича хотели продлить на год, он сказал, что это мало. Правда сейчас его окружение сообщает, что он не участвовал в переговорах. Это очень закрытая история, никто не знает нюансов», – сказал Орлов.

    • Главный тренер питерцев Сергей Семак ранее прокомментировал выступления защитника в составе петербургской команды, а также высказался о его будущем в клубе.
    • Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года.
    • С тех пор серб провел 125 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.
    • Контракт между сторонами истечет 31 июля.
    • Стало известно о возможном переходе 36-летнего футболиста в «Эвертон».

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    Источник: News.ru

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