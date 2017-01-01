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    Егоров: «По действующему контракту Иванович получает 4 миллиона в год. Подписывать новый с зарплатой в миллион он не готов»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров объяснил, почему «Зенит» не может договориться о новом контракте с защитником Браниславом Ивановичем. Дело в зарплате.

    «По истекающему летом контракту Иванович получает 4 миллиона евро в год. Ему предлагают продлить на год, но с зарплатой в 1 миллион. Серб не готов на такую сумму», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году.
    • С командой он два раза подряд взял чемпионство.
    • 36-летний Иванович выигрывал Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1167

      DMитрий 2 часа назад

      Пенсии в России небольшие, неужели Ива не знал!?

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