Егоров: «По действующему контракту Иванович получает 4 миллиона в год. Подписывать новый с зарплатой в миллион он не готов»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров объяснил, почему «Зенит» не может договориться о новом контракте с защитником Браниславом Ивановичем. Дело в зарплате.

«По истекающему летом контракту Иванович получает 4 миллиона евро в год. Ему предлагают продлить на год, но с зарплатой в 1 миллион. Серб не готов на такую сумму», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».