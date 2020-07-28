Семак: «Ловрен во многом похож на Ивановича. Это хорошая замена»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал покупку центрального защитника Деяна Ловрена. Он сравнил хорвата с Браниславом Ивановичем.

– Почему «Зенит» не продлил контракт с Ивановичем?

– Бранислав провел прекрасный сезон – считаю, даже лучше, чем прошлый.

Моя позиция остается прежней. У нас в команде есть ключевые игроки, но если есть возможность взять более сильного футболиста – нужно идти вперед, нужно развиваться.

Расставание с Ивановичем – тяжелый момент, непросто и мне, и ему, и остальным ребятам. На наш взгляд, в будущем другой игрок может принести не меньше пользы, поэтому клуб пошел на такой шаг.

– Почему выбрали Ловрена?

– Он во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год – не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества.