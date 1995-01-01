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    Семак: «Ловрен во многом похож на Ивановича. Это хорошая замена»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал покупку центрального защитника Деяна Ловрена. Он сравнил хорвата с Браниславом Ивановичем.

    – Почему «Зенит» не продлил контракт с Ивановичем?

    – Бранислав провел прекрасный сезон – считаю, даже лучше, чем прошлый.

    Моя позиция остается прежней. У нас в команде есть ключевые игроки, но если есть возможность взять более сильного футболиста – нужно идти вперед, нужно развиваться.

    Расставание с Ивановичем – тяжелый момент, непросто и мне, и ему, и остальным ребятам. На наш взгляд, в будущем другой игрок может принести не меньше пользы, поэтому клуб пошел на такой шаг.

    – Почему выбрали Ловрена?

    – Он во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год – не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества.

    • Ловрен – победитель Лиги чемпионов, АПЛ и финалист чемпионата мира-2018.
    • В минувшем сезоне АПЛ футболист провел за «Ливерпуль» 10 матчей, отметившись одним ассистом.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: Sports.ru

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