«Зенит» подписал трехлетний контракт с Ловреном ⚡

«Зенит» объявил о трансфере защитника Деяна Ловрена.

Контракт с хорватом подписан на три года. The Times сообщал, что переход игрока обойдется «Зениту» в 10,9 миллиона евро. По информации «Спорт-Экспресса», Ловрен будет получать в России 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

Ловрен – победитель Лиги чемпионов, АПЛ и финалист чемпионата мира-2018.

В минувшем сезоне АПЛ футболист провел за «Ливерпуль» 10 матчей, отметившись одним ассистом.

Ловрен – это опасно