«Зенит» подписал трехлетний контракт с Ловреном ⚡

After the English Premier League, he quickly begins to degrade here.
«Зенит» объявил о трансфере защитника Деяна Ловрена.
Контракт с хорватом подписан на три года. The Times сообщал, что переход игрока обойдется «Зениту» в 10,9 миллиона евро. По информации «Спорт-Экспресса», Ловрен будет получать в России 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.
- Ловрен – победитель Лиги чемпионов, АПЛ и финалист чемпионата мира-2018.
- В минувшем сезоне АПЛ футболист провел за «Ливерпуль» 10 матчей, отметившись одним ассистом.
Официально: Деян Ловрен — игрок «Зенита»!Соглашение с игроком рассчитано на три года.Добро пожаловать, Деян!https://t.co/j3p030Cibc pic.twitter.com/0CDk7kFJii— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 27, 2020