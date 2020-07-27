Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» подписал трехлетний контракт с Ловреном ⚡

27 июля 2020, 15:07
25

«Зенит» объявил о трансфере защитника Деяна Ловрена.

Контракт с хорватом подписан на три года. The Times сообщал, что переход игрока обойдется «Зениту» в 10,9 миллиона евро. По информации «Спорт-Экспресса», Ловрен будет получать в России 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

  • Ловрен – победитель Лиги чемпионов, АПЛ и финалист чемпионата мира-2018.
  • В минувшем сезоне АПЛ футболист провел за «Ливерпуль» 10 матчей, отметившись одним ассистом.

Ловрен – это опасно

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Зенита»«
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Ловрен Деян
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1595851788
Вот понятно почему не продлили Ивановича... Ловрен помоложе.
Ответить
swot1205
1595851859
Ловрен ты конечно не в курсе, но ты пополнил ряды бомжей. удачи с мешками!
Ответить
САДЫЧОК
1595856215
Отличный защитник ! В паре с Ракицким-мощь !
Ответить
"supermax"
1595856721
рожа на все 40 лямов
Ответить
diadushka
1595857242
а контракт зенита с москалевым, турбиным и кашшаи во сколько обошелся?
Ответить
zxc-1168
1595859927
В 8 млн. он обойдется Зениту, не надо привирать. Но нужно было приглашать более молодого игрока, а не опять таки игрока едущего давно с ярмарки. Что за тяга сейчас в Зените к возрастным игрокам, не понятно.
Ответить
ААМ
1595860467
Ждём последствий этого приобретения.
Ответить
zigbert
1595877827
Хотя в основной состав Ливерпуля попадал редко, игрок качественный.
Ответить
slavа0508
1595912831
Пропасть между Зенитом и остальными клубами РПЛ продолжает расти......уже и не интересно смотреть предстоящий сезон..слишком уж велика разница по составу ...
Ответить
Главные новости
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
3
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
6
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
25
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Все новости
Все новости
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
24
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
4
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
7
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+