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    «Зенит» подписал трехлетний контракт с Ловреном ⚡

    «Зенит» объявил о трансфере защитника Деяна Ловрена.

    Контракт с хорватом подписан на три года. The Times сообщал, что переход игрока обойдется «Зениту» в 10,9 миллиона евро. По информации «Спорт-Экспресса», Ловрен будет получать в России 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    • Ловрен – победитель Лиги чемпионов, АПЛ и финалист чемпионата мира-2018.
    • В минувшем сезоне АПЛ футболист провел за «Ливерпуль» 10 матчей, отметившись одним ассистом.

    Ловрен – это опасно

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»«

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    Сегодня, 15:07
    Комментарии40
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      Рейтинг: +222

      Зентролль 10 минут назад

      After the English Premier League, he quickly begins to degrade here.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1265

      Semenycch 1 час назад

      Вот этого парня нужно взять в пару к Ловрену:
      https://www.transfermarkt.ru/josko-gvardiol/profil/spieler/475959
      https://www.youtube.com/watch?v=ts_i3PrHftw

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -14

      alarm_иг > Semenycch 49 минут назад

      Позвони, посоветуй миллеру. Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      ААМ 1 час назад

      Ждём последствий этого приобретения.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      zxc-1168 1 час назад

      В 8 млн. он обойдется Зениту, не надо привирать. Но нужно было приглашать более молодого игрока, а не опять таки игрока едущего давно с ярмарки. Что за тяга сейчас в Зените к возрастным игрокам, не понятно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1265

      Semenycch > zxc-1168 1 час назад

      8,5 миллионов - сразу, остальные - бонусы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1619

      diadushka 2 часа назад

      а контракт зенита с москалевым, турбиным и кашшаи во сколько обошелся?

      8
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      Рейтинг: +3102

      "supermax" > diadushka 1 час назад

      в межсезонье скидки....а постоянкам вообще за полцены

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3593

      Виталий Орехов 2 часа назад

      Мощно! Удачи в ЛЧ!

      3
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      Рейтинг: +1545

      Бомбардиръ 2 часа назад


      Хорваты у нас в РПЛ хорошо проявляли себя. Следующий он наверно тоже не подкачает.

      3
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      Рейтинг: +153

      Каменный стояк 2 часа назад

      А толку....всё равно в еврокубках просрут, как всегда.....

      2
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      Рейтинг: +3102

      "supermax" 2 часа назад

      рожа на все 40 лямов

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      Рейтинг: +4465

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Отличный защитник ! В паре с Ракицким-мощь !

      1
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      Рейтинг: +617

      elessar arnor > САДЫЧОК 1 час назад

      от с ос

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