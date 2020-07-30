Журналист Короткин: Рибалта обвинил Семака в уходе Ивановича

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вступил в конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком, пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«В приватных разговорах Рибалта обвиняет Семака в уходе Ивановича. Он был готов остаться на год, очень сильно упав в зарплате, но клуб (именно клуб) резонно рассудил, что не стоит делать из иностранца игрока ротации. К тому же следующим летом все равно пришлось бы расстаться. Но Хавьер гонит на Богданыча – мол, это его решение.

Видимо, Рибалте не даeт покоя то, что зимой-2018/19 именно благодаря Семаку и его штабу (а не гостю с Пиренеев) в команде появились Ракицкий, Барриос и Азмун – их вклад в оба чемпионства огромен.

Плюс, Хавьер явно инородное тело во в целом слаженной управленческой команде «Зенита». Он как будто сам по себе, такой отрезанный ломоть. Рынки России и СНГ Семак и Ко прекрасно закрывают и сами, для международных, учитывая влиятельность «Зенита», лишнее звено тоже не особо нужно. Кстати, продажа Паредеса в «ПСЖ» за много миллионов евро произошла не благодаря испанцу – поспособствовал весьма влиятельный человек с вершин российского футбола, имеющий обширные связи за рубежом.

Вся складывается в единый паззл. 1 августа приступает к обязанностям Андрей Аршавин. У Рибалты еще год контракта, а за это время Шава имеет все шансы обрасти трансферным мясом и с успехом заменить Хавьера. Проку от легенды в качестве главы зенитовской селекции явно будет больше», – сообщил журналист.