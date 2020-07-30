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  • Журналист Короткин: Рибалта обвинил Семака в уходе Ивановича

Журналист Короткин: Рибалта обвинил Семака в уходе Ивановича

30 июля 2020, 17:08
8

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вступил в конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком, пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«В приватных разговорах Рибалта обвиняет Семака в уходе Ивановича. Он был готов остаться на год, очень сильно упав в зарплате, но клуб (именно клуб) резонно рассудил, что не стоит делать из иностранца игрока ротации. К тому же следующим летом все равно пришлось бы расстаться. Но Хавьер гонит на Богданыча – мол, это его решение.

Видимо, Рибалте не даeт покоя то, что зимой-2018/19 именно благодаря Семаку и его штабу (а не гостю с Пиренеев) в команде появились Ракицкий, Барриос и Азмун – их вклад в оба чемпионства огромен.

Плюс, Хавьер явно инородное тело во в целом слаженной управленческой команде «Зенита». Он как будто сам по себе, такой отрезанный ломоть. Рынки России и СНГ Семак и Ко прекрасно закрывают и сами, для международных, учитывая влиятельность «Зенита», лишнее звено тоже не особо нужно. Кстати, продажа Паредеса в «ПСЖ» за много миллионов евро произошла не благодаря испанцу – поспособствовал весьма влиятельный человек с вершин российского футбола, имеющий обширные связи за рубежом.

Вся складывается в единый паззл. 1 августа приступает к обязанностям Андрей Аршавин. У Рибалты еще год контракта, а за это время Шава имеет все шансы обрасти трансферным мясом и с успехом заменить Хавьера. Проку от легенды в качестве главы зенитовской селекции явно будет больше», – сообщил журналист.

  • Комментатор Нобель Арустамян сообщал, что Рибалта со временем хочет передать пост спортивного директора Аршавину.
  • Испанец работает в «Зените» с лета 2018 года.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Семак Сергей
Комментарии (8)
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порт
1596118539
Галиматья какая то.
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_Marqella_
1596119135
А чего обвинять то, 36 лет для защитника многовато, это все понимают, надо двигаться вперёд без сожаления расставания...Спасибо Брониславу за всё и удачи...
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GreyDM
1596119782
Браниславу пора в тренеры, должен толковый спец получиться, с его-то мозгами...
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Garrincha58
1596124540
скандал в футбольном королевстве! всё ясно в этом году всё коту под хвост
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Hektor 84
1596131557
Рибалта не в курсе нового лимита? Зачем зениту столько центральных защитников легов? Ракицкий, Маммана еще куплен Ловрен. Еще этот чудик хотел Ивановича оставить.
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