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    Журналист Короткин: Рибалта обвинил Семака в уходе Ивановича

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вступил в конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком, пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «В приватных разговорах Рибалта обвиняет Семака в уходе Ивановича. Он был готов остаться на год, очень сильно упав в зарплате, но клуб (именно клуб) резонно рассудил, что не стоит делать из иностранца игрока ротации. К тому же следующим летом все равно пришлось бы расстаться. Но Хавьер гонит на Богданыча – мол, это его решение.

    Видимо, Рибалте не даeт покоя то, что зимой-2018/19 именно благодаря Семаку и его штабу (а не гостю с Пиренеев) в команде появились Ракицкий, Барриос и Азмун – их вклад в оба чемпионства огромен.

    Плюс, Хавьер явно инородное тело во в целом слаженной управленческой команде «Зенита». Он как будто сам по себе, такой отрезанный ломоть. Рынки России и СНГ Семак и Ко прекрасно закрывают и сами, для международных, учитывая влиятельность «Зенита», лишнее звено тоже не особо нужно. Кстати, продажа Паредеса в «ПСЖ» за много миллионов евро произошла не благодаря испанцу – поспособствовал весьма влиятельный человек с вершин российского футбола, имеющий обширные связи за рубежом.

    Вся складывается в единый паззл. 1 августа приступает к обязанностям Андрей Аршавин. У Рибалты еще год контракта, а за это время Шава имеет все шансы обрасти трансферным мясом и с успехом заменить Хавьера. Проку от легенды в качестве главы зенитовской селекции явно будет больше», – сообщил журналист.

    • Комментатор Нобель Арустамян сообщал, что Рибалта со временем хочет передать пост спортивного директора Аршавину.
    • Испанец работает в «Зените» с лета 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10885

      Garrincha58 15 минут назад

      скандал в футбольном королевстве! всё ясно в этом году всё коту под хвост

      0
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      Рейтинг: +10444

      silver29 29 минут назад

      Уберите административный ресурс и финансирование из государственного бюджета Газпрома и сенит поедет в пердив, там ему и место.

      1
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      Рейтинг: +450

      GreyDM 1 час назад

      Браниславу пора в тренеры, должен толковый спец получиться, с его-то мозгами...

      0
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      Рейтинг: +1163

      _Marqella_ 1 час назад

      А чего обвинять то, 36 лет для защитника многовато, это все понимают, надо двигаться вперёд без сожаления расставания...Спасибо Брониславу за всё и удачи...

      4
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      Рейтинг: +763

      Серёга Краснодарский > _Marqella_ 1 час назад

      Позвольте спросить вас. Последнее время от вас вполне адекватные комментарии. А вот раньше от вас шло одно безобразие типо как от дебила что гыгыкает. Вы переобулись или это были не вы?

      2
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      Рейтинг: +1622

      Mister_Tomsk > Серёга Краснодарский 1 час назад

      не, ее просто кто то знатно прет) вот и мозги работать стали)))

      4
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      Рейтинг: +5090

      alarm 1 час назад

      погбу и дибалу затащил в юве - его рук дело. а в тарасофке спортивные директоры тащат только дезеувов и чёрных дезеувов из африки. почувствуйте разницу.

      3
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      Рейтинг: +4298

      порт 1 час назад

      Галиматья какая то.

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