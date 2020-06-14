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  • Арустамян: «Рибалта хочет впоследствии передать пост спортивного директора «Зенита» Аршавину»

Арустамян: «Рибалта хочет впоследствии передать пост спортивного директора «Зенита» Аршавину»

14 июня 2020, 18:55
40

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что в будущем Андрей Аршавин может стать спортивным директором «Зенита». На такую задачу настроен нынешний руководитель спортивного департамента Хавьер Рибалта.

«С 1 августа Андрей Аршавин войдет в структуру «Зенита». Клуб только что расстался с Вячеславом Малафеевым, но хочет приглашать своих легенд и дальше.

Коллеги из «СЭ» писали, что в ближайшей перспективе Аршавин заменит спортивного директора Хавьера Рибалту. Изначально Аршавина видели руководителем академии, но Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем. Испанец хочет видеть его у себя в помощниках и передать свои контакты и знания — после чего передать и дела. Такой план Хавьер изложил гендиректору Александру Медведеву.

Аршавина слишком хорошо знают в Европе, чтобы этим не воспользоваться. изначально сложно было примерить на Андрея пост главы академии. Работа эта новая для Аршавина, но все же рутинная и почти не видная публике – долгие разговоры с родителями, тренерами...

Ситуация Аршавина похожа на то, что уже произошло с Павлом Недведом в «Ювентусе». Павел, тоже звезда своего клуба, по окончании карьеры игрока пришел в менеджмент без конкретных полномочий. Но занял место в совете директоров — и через какое-то время получил пост вице-президента. Сейчас Недвед – вторая-третья фигура в клубе.

Думаю, именно такой пример вдохновил Рибалту, который в свое время работал в «Юве». Логика четкая: Андрей обретет опыт в спортивном департаменте, и затем получит уже ключевую роль в «Зените», – написал инсайдер в телеграме.

  • 11 ноября 2018 года Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.
  • В феврале 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
  • Занимает в «Зените» должность советника генерального директора по молодежному футболу.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Арустамян Нобель
Комментарии (40)
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Skull_Boy
1592140041
Ххахахаха, самый тупой футболист в России в департаменте, да брать хотя бы Матч ТВ разговаривает, как чухан с улицы, пусть научится хоть у Широкова
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Ганнибал Лектор
1592140443
В этом деле главное - понимать людей, знать людей, видеть людей и уметь с ними договариваться. Мне почему-то кажется что в этом амплуа Аршавин хуже, чем Рибалта, но лучше, чем Малафеев. Может быть, получится
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житель СПб
1592146651
А что? Я поддерживаю! Было бы хорошо.
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СССР 1985
1592156051
Андрей для себя давно все решил, он еще в бытность игрока озвучивал, что хочет впоследствии стать футбольным функционером и постепенно к этому идет. Удачи!
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portero
1592156312
наверное не Рибалта туда его поставит....
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Axe111
1592160534
Вообще по***
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BRO_football
1592167200
Если когда-нибудь Зенит и опустится в пердив, то это будет при Аршавине
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Дядя Серёжа
1592184243
Дело внутреннее, бомжовское, чего дискутировать?
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zigbert
1592230243
Вообще пример с Недведом не совсем правильный.
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Hektor 84
1592260814
Передать раздолбаю???
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