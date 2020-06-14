Арустамян: «Рибалта хочет впоследствии передать пост спортивного директора «Зенита» Аршавину»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что в будущем Андрей Аршавин может стать спортивным директором «Зенита». На такую задачу настроен нынешний руководитель спортивного департамента Хавьер Рибалта.

«С 1 августа Андрей Аршавин войдет в структуру «Зенита». Клуб только что расстался с Вячеславом Малафеевым, но хочет приглашать своих легенд и дальше.

Коллеги из «СЭ» писали, что в ближайшей перспективе Аршавин заменит спортивного директора Хавьера Рибалту. Изначально Аршавина видели руководителем академии, но Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем. Испанец хочет видеть его у себя в помощниках и передать свои контакты и знания — после чего передать и дела. Такой план Хавьер изложил гендиректору Александру Медведеву.

Аршавина слишком хорошо знают в Европе, чтобы этим не воспользоваться. изначально сложно было примерить на Андрея пост главы академии. Работа эта новая для Аршавина, но все же рутинная и почти не видная публике – долгие разговоры с родителями, тренерами...

Ситуация Аршавина похожа на то, что уже произошло с Павлом Недведом в «Ювентусе». Павел, тоже звезда своего клуба, по окончании карьеры игрока пришел в менеджмент без конкретных полномочий. Но занял место в совете директоров — и через какое-то время получил пост вице-президента. Сейчас Недвед – вторая-третья фигура в клубе.

Думаю, именно такой пример вдохновил Рибалту, который в свое время работал в «Юве». Логика четкая: Андрей обретет опыт в спортивном департаменте, и затем получит уже ключевую роль в «Зените», – написал инсайдер в телеграме.