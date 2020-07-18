Bobsoccer: Халк не вернется в «Зенит»

Стали известны трансферные планы «Зенита» на текущее лето.

По информации Bobsoccer, петербургский клуб не собирается возвращать нападающего Халка – этот трансфер нецелесообразен в условиях нового лимита на легионеров.

Если же команду покинет Сердар Азмун, то заменой для него с высокой долей вероятности станет Александр Кокорин, выступающий сейчас за «Сочи» на правах аренды.

Также «Зенит» планирует купить центрального защитника, если Бранислав Иванович откажется продлевать действующий контракт на один год. В шорт-листе присутствует Деян Ловрен из «Ливерпуля».

Последняя позиция, требующая усиления в команде, – атакующий полузащитник. Сейчас ведутся активные поиски нужного футболиста причeм как на внутреннем, так и на внешнем рынке.