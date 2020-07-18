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Bobsoccer: Халк не вернется в «Зенит»

18 июля 2020, 11:40
22

Стали известны трансферные планы «Зенита» на текущее лето.

По информации Bobsoccer, петербургский клуб не собирается возвращать нападающего Халка – этот трансфер нецелесообразен в условиях нового лимита на легионеров.

Если же команду покинет Сердар Азмун, то заменой для него с высокой долей вероятности станет Александр Кокорин, выступающий сейчас за «Сочи» на правах аренды.

Также «Зенит» планирует купить центрального защитника, если Бранислав Иванович откажется продлевать действующий контракт на один год. В шорт-листе присутствует Деян Ловрен из «Ливерпуля».

Последняя позиция, требующая усиления в команде, – атакующий полузащитник. Сейчас ведутся активные поиски нужного футболиста причeм как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Кокорин Александр Ловрен Деян Халк Азмун Сердар
Комментарии (22)
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Skull_Boy
1595062030
А что так ЗП ему зажали, а то 20 млн евро это же копейки, а нас тут цена на газ выросла
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ilichkadr
1595063656
До зимы ещё далеко.............
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ilichkadr
1595064717
Бразильский источник UOL Esporte пишет, что Зенит заинтересован, а местный Bobsoccer трындит про лето. Они там что курят???
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Nevsky_RU
1595065150
Влашича бы, хорош.
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Граф2019
1595065619
ну вот, а мы тут все табуретки прикрутили...
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Hektor 84
1595068959
В стиле бомбардира сначала публиковать что интересуются, а через пару часов публиковать что уже не интересуются.
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Просто-333
1595077104
а слабо без легионеров, своими выращенными играть?
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морозз
1595080672
Халку видно подсказали, что обозначает в нашей стране слово БОМЖ!
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Mister_Tomsk
1595090918
атакующий полузащитник - ща выкладут локомотиву цену нужную, и грузин Леху выпнет туда.
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