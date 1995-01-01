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    Bobsoccer: Халк не вернется в «Зенит»

    Стали известны трансферные планы «Зенита» на текущее лето.

    По информации Bobsoccer, петербургский клуб не собирается возвращать нападающего Халка – этот трансфер нецелесообразен в условиях нового лимита на легионеров.

    Если же команду покинет Сердар Азмун, то заменой для него с высокой долей вероятности станет Александр Кокорин, выступающий сейчас за «Сочи» на правах аренды.

    Также «Зенит» планирует купить центрального защитника, если Бранислав Иванович откажется продлевать действующий контракт на один год. В шорт-листе присутствует Деян Ловрен из «Ливерпуля».

    Последняя позиция, требующая усиления в команде, – атакующий полузащитник. Сейчас ведутся активные поиски нужного футболиста причeм как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3958

      Hektor 84 28 минут назад

      В стиле бомбардира сначала публиковать что интересуются, а через пару часов публиковать что уже не интересуются.

      0
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      Рейтинг: +625

      Граф2019 1 час назад

      ну вот, а мы тут все табуретки прикрутили...

      1
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      Рейтинг: +724

      Nevsky_RU 1 час назад

      Влашича бы, хорош.

      0
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      Рейтинг: +7683

      ilichkadr > Nevsky_RU 49 минут назад

      Он не русский, по игре чем-то напоминает Жулиано, но значительно моложе бразильца.

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      Рейтинг: +7683

      ilichkadr 1 час назад

      Бразильский источник UOL Esporte пишет, что Зенит заинтересован, а местный Bobsoccer трындит про лето. Они там что курят???

      0
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      Рейтинг: +11891

      vladimir-7 > ilichkadr 1 час назад

      Моршанской махоркой затянулись и мозги поплыли.

      0
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      Рейтинг: +7683

      ilichkadr > vladimir-7 1 час назад

      А что моршанская махорка это круче кубинского партагаса?

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      Рейтинг: +11891

      vladimir-7 > ilichkadr 31 минуту назад

      Точно не могу сказать что круче, но продирала она как следует.

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      Рейтинг: +7683

      ilichkadr 1 час назад

      До зимы ещё далеко.............

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      Рейтинг: +8992

      Skull_Boy 2 часа назад

      А что так ЗП ему зажали, а то 20 млн евро это же копейки, а нас тут цена на газ выросла

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