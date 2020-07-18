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UOL Esporte: Халк может вернуться в «Зенит»

18 июля 2020, 08:50
20

«Зенит» заинтересован в возвращении нападающего Халка, утверждает UOL Esporte.

По информации источника, петербургский клуб претендует на 33-летнего футболиста наряду с «Галатасараем» и «Палмейрасом».

Бразилец ранее анонсировал свой уход из «Шанхай СИПГ» в конце календарного года. После 31 декабря он станет свободным агентом.

  • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
  • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
  • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

Источник: UOL Esporte

Бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Аудитория в твиттере – 1,1 миллиона человек.

Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Галатасарай Палмейрас Халк
Комментарии (20)
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Сильвербой
1595052978
Дзюбе-глиномесу в подарок, в честь чемпионства!
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vladimir-7
1595053260
К Халку нужно вызвать Данни, который предлагает себя и Витселя вернуть в Зенит.
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Урия Гип 2
1595054260
Бестолковый он.
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BarStep
1595054753
Петербургский клуб претендует.. наряду с «Галатасараем» и «Палмейрасом».. Насмешило здесь то, что претендует наряду с... Ну а если серьезно, то ни одно возвращение ни когда, ни где ни в одной сфере деятельности не приносило желаемого.. Фейк. Пусть он останется в наших воспоминаниях как Халк, котрый восхищал всю нашу лигу..
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Добрый Бобер
1595058558
Да кто б сомневался.
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Hektor 84
1595058961
Хале будет шлюбой забивать)))
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Дядя Серёжа
1595059311
Вперёд а прошлое?
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derrik2000
1595060358
При нынешнем катастрофическом уровне нашего чемпионата Халк ещё лет 15 будет выглядеть в нём как звезда первой величины.
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TERMIK2142
1595065357
Раньше конечно было круто посмотреть на зверюгу в РПЛ. Думаю еще не один год может поиграть. Но я конечно против усиления Зенита. Давайте уже завязывайте)))
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Граф2019
1595065473
я не против! главное шоб табуреткой не дрался...
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