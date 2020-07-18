UOL Esporte: Халк может вернуться в «Зенит»

«Зенит» заинтересован в возвращении нападающего Халка, утверждает UOL Esporte.

По информации источника, петербургский клуб претендует на 33-летнего футболиста наряду с «Галатасараем» и «Палмейрасом».

Бразилец ранее анонсировал свой уход из «Шанхай СИПГ» в конце календарного года. После 31 декабря он станет свободным агентом.