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    UOL Esporte: Халк может вернуться в «Зенит»

    «Зенит» заинтересован в возвращении нападающего Халка, утверждает UOL Esporte.

    По информации источника, петербургский клуб претендует на 33-летнего футболиста наряду с «Галатасараем» и «Палмейрасом».

    Бразилец ранее анонсировал свой уход из «Шанхай СИПГ» в конце календарного года. После 31 декабря он станет свободным агентом.

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
    • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: UOL Esporte

    Бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Аудитория в твиттере – 1,1 миллиона человек.

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    Сегодня, 08:50
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1710

      Genz 4 минуты назад

      Халк - исключение из правил, когда в 33 года может играть,как в 28. Он сейчас физически ни чуть не хуже. Надо не думая брать зениту. Тогда Кокорин уже не понадобится. Останется в Сочи.

      0
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      Рейтинг: +4314

      Добрый Бобер 6 минут назад

      Да кто б сомневался.

      0
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      Рейтинг: +3805

      BarStep 1 час назад

      Петербургский клуб претендует.. наряду с «Галатасараем» и «Палмейрасом».. Насмешило здесь то, что претендует наряду с... Ну а если серьезно, то ни одно возвращение ни когда, ни где ни в одной сфере деятельности не приносило желаемого.. Фейк. Пусть он останется в наших воспоминаниях как Халк, котрый восхищал всю нашу лигу..

      3
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      Рейтинг: +7681

      ilichkadr > BarStep 57 минут назад

      Ну, не скажи. Витсель в дормундской Боруссии отжигает будьте нате. Это не Зенит, где можно и пешком походить, хотя соглашусь, что это исключение.

      2
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      Рейтинг: +1086

      Джой > BarStep 26 минут назад

      Разумеется фейк, какой смысл в ведомости держать Халка,у нас есть Сутормин)

      1
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      Рейтинг: +102

      Урия Гип 2 1 час назад

      Бестолковый он.

      0
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      Рейтинг: +7681

      ilichkadr > Урия Гип 2 18 минут назад

      Ну, да в Зените наколотил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах. В Китае - 69 голов и 53 результативные передачи в 125 матчах. Где ты видел в России таких бестолковых?

      0
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      Рейтинг: +11884

      vladimir-7 1 час назад

      К Халку нужно вызвать Данни, который предлагает себя и Витселя
      вернуть в Зенит.

      2
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      Рейтинг: +6137

      Сильвербой 1 час назад

      Дзюбе-глиномесу в подарок, в честь чемпионства!

      0
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      Рейтинг: +287

      alarm_иг 1 час назад

      Пусть берут. Там у халка небось жопа ещё шире стала. Дзюпе понравится...Гыгы

      2
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      Рейтинг: +2517

      KPCCSPB 1 час назад

      Лимит то куда деть, или Азмун точно с Дриусси уходят(

      0
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      Рейтинг: +8990

      Skull_Boy > KPCCSPB 1 час назад

      Ригони 100% уходит вот и место свободное

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