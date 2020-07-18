UOL Esporte: Халк может вернуться в «Зенит»

«Зенит» заинтересован в возвращении нападающего Халка, утверждает UOL Esporte.
По информации источника, петербургский клуб претендует на 33-летнего футболиста наряду с «Галатасараем» и «Палмейрасом».
Бразилец ранее анонсировал свой уход из «Шанхай СИПГ» в конце календарного года. После 31 декабря он станет свободным агентом.
- Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
- В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.
Источник: UOL Esporte
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