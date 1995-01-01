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    Халк: «Не хочу продлевать контракт с «Шанхай СИПГ». В декабре я буду свободным агентом»

    Экс-форвард «Зенита» Халк, выступающий за «Шанхай СИПГ», покинет чемпионат Китая на правах свободного агента.

    «У меня была встреча с руководством клуба. Я открыто сказал, что не хочу продлевать контракт. Сейчас у меня полно предложений из нескольких стран. Это правда, что среди них есть топ-клубы Европы, участники Лиги чемпионов, а также бразильские команды. Есть и из Китая, но я здесь больше не хочу играть. Финансовый вопрос для меня не приоритетный. Хочу быть там, где буду счастлив и заниматься любимым делом. Пока ничего не ясно, но в декабре я буду свободным агентом, – заявил Халк.

    • Контракт нападающего с «Шанхай СИПГ» рассчитан до 31 декабря 2020 года.
    • Халк с 2012 по 2016-й выступал за «Зенит».
    • В составе российского клуба бразилец провел 97 матчей и забил 56 голов.

    Источник: Globo Esporte

    Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +358

      AleSan4es 27 минут назад

      Ну если зенит не глупый то обязан забрать его

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