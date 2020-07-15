Халк: «Не хочу продлевать контракт с «Шанхай СИПГ». В декабре я буду свободным агентом»

Экс-форвард «Зенита» Халк, выступающий за «Шанхай СИПГ», покинет чемпионат Китая на правах свободного агента.

«У меня была встреча с руководством клуба. Я открыто сказал, что не хочу продлевать контракт. Сейчас у меня полно предложений из нескольких стран. Это правда, что среди них есть топ-клубы Европы, участники Лиги чемпионов, а также бразильские команды. Есть и из Китая, но я здесь больше не хочу играть. Финансовый вопрос для меня не приоритетный. Хочу быть там, где буду счастлив и заниматься любимым делом. Пока ничего не ясно, но в декабре я буду свободным агентом, – заявил Халк.