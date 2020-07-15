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  • Халк: «Не хочу продлевать контракт с «Шанхай СИПГ». В декабре я буду свободным агентом»

Халк: «Не хочу продлевать контракт с «Шанхай СИПГ». В декабре я буду свободным агентом»

15 июля 2020, 08:34
36

Экс-форвард «Зенита» Халк, выступающий за «Шанхай СИПГ», покинет чемпионат Китая на правах свободного агента.

«У меня была встреча с руководством клуба. Я открыто сказал, что не хочу продлевать контракт. Сейчас у меня полно предложений из нескольких стран. Это правда, что среди них есть топ-клубы Европы, участники Лиги чемпионов, а также бразильские команды. Есть и из Китая, но я здесь больше не хочу играть. Финансовый вопрос для меня не приоритетный. Хочу быть там, где буду счастлив и заниматься любимым делом. Пока ничего не ясно, но в декабре я буду свободным агентом, – заявил Халк.

  • Контракт нападающего с «Шанхай СИПГ» рассчитан до 31 декабря 2020 года.
  • Халк с 2012 по 2016-й выступал за «Зенит».
  • В составе российского клуба бразилец провел 97 матчей и забил 56 голов.

Источник: Globo Esporte

Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

Азия Шанхай Порт Зенит Халк
Комментарии (36)
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AleSan4es
1594791779
Ну если зенит не глупый то обязан забрать его
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vladimir-7
1594794158
Денег заработал, поэтому, финансовый вопрос не приоритетный, но хочу в Зенит, там много платят, слабая РПЛ и с пешеходами легко играть.
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Давид59
1594794958
Не думаю, что его Зенит обратно получит. Во-первых Халк стар стал. В обоих смыслах. А во-вторых Газпром объявил об экономии.
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alp
1594798231
молодец мужик!" бабла поднял достаточно, теперь можно и для себя поиграть. но, в Зенит, пожалуй, ненадо. два раза в одну реку не входят..
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portero
1594802659
конечно возраст уже... но для нашей пешеходной лиги, еще как потянет.
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Из Твери Леха
1594805427
Мне думается, что он перейдет в какой-нибудь Галатасарй или Олимпиакос.
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Граф2019
1594807022
прибить ему копыта!!! и сделать его счастливым в Москве...
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zavo44
1594809614
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " zago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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Spirit_78
1594809680
Хорошо будет, если в Зените карьеру завершит. Отличный маркетинговый ход и, как ни крути, усиление, даже с учётом его возраста. На сезон-два его хватит.
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zigbert
1594840300
Скорость скорей всего не та. Но "пушка" работает исправно.
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