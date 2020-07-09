Metaratings: «Зенит» подпишет новый контракт с 36-летним Ивановичем

По информации Metaratings, «Зенит» и защитник Бранислав Иванович договорились о продлении контракта. Он будет рассчитан до конца следующего сезона.

Сейчас серб находится на родине в связи со смертью дяди и по возвращении продлит соглашение с «Зенитом».