Metaratings: «Зенит» подпишет новый контракт с 36-летним Ивановичем

По информации Metaratings, «Зенит» и защитник Бранислав Иванович договорились о продлении контракта. Он будет рассчитан до конца следующего сезона.
Сейчас серб находится на родине в связи со смертью дяди и по возвращении продлит соглашение с «Зенитом».
- Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году.
- С командой он два раза подряд взял чемпионство.
- 36-летний Иванович выигрывал Лигу чемпионов.
Источник: Metaratings
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