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    Metaratings: «Зенит» подпишет новый контракт с 36-летним Ивановичем

    По информации Metaratings, «Зенит» и защитник Бранислав Иванович договорились о продлении контракта. Он будет рассчитан до конца следующего сезона.

    Сейчас серб находится на родине в связи со смертью дяди и по возвращении продлит соглашение с «Зенитом».

    • Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году.
    • С командой он два раза подряд взял чемпионство.
    • 36-летний Иванович выигрывал Лигу чемпионов.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +861

      Semenycch 1 минуту назад

      Никто из нормальных болельщиков и не сомневался!

      0
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      Рейтинг: +3528

      Давид59 4 минуты назад

      Хорошо бы ему скорость не потерять. А то все наверное помнят за что распрощались с Бруно Алвешом

      0
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      Рейтинг: +3796

      Hektor 84 15 минут назад

      После подписания к Шлюбе в номер)))

      0
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      Рейтинг: +16104

      афоня72 19 минут назад

      Пока борозды не портит...

      0
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      Рейтинг: +10543

      Garrincha58 22 минуты назад

      для РПЛ он ещё сгодится, а вот для ЛЧ у Зенита самая проходная защита

      1
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      Рейтинг: +2006

      Kollljan 51 минуту назад

      Мальдини играл до 40. Ивановичу таких же успехов и спортивного долголетия.

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