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  • Metaratings: «Зенит» подпишет новый контракт с 36-летним Ивановичем

Metaratings: «Зенит» подпишет новый контракт с 36-летним Ивановичем

9 июля 2020, 15:57
8

По информации Metaratings, «Зенит» и защитник Бранислав Иванович договорились о продлении контракта. Он будет рассчитан до конца следующего сезона.

Сейчас серб находится на родине в связи со смертью дяди и по возвращении продлит соглашение с «Зенитом».

  • Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году.
  • С командой он два раза подряд взял чемпионство.
  • 36-летний Иванович выигрывал Лигу чемпионов.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (8)
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Kollljan
1594300175
Мальдини играл до 40. Ивановичу таких же успехов и спортивного долголетия.
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Garrincha58
1594301883
для РПЛ он ещё сгодится, а вот для ЛЧ у Зенита самая проходная защита
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афоня72
1594302102
Пока борозды не портит...
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Hektor 84
1594302323
После подписания к Шлюбе в номер)))
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Давид59
1594302955
Хорошо бы ему скорость не потерять. А то все наверное помнят за что распрощались с Бруно Алвешом
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житель СПб
1594310277
Игрок конечно хороший... 36? Жирков - тоже столько? А кто играть в защите будет у Зенита?! Бегать?
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Рубинище
1594314414
Я конечно понимаю, что для нашего черепашьего чемпионата он может и до 40 играть. Но в еврокубках с ним будет проблема. Лучше бы надо было расстаться и наигрывать нового защитника.
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Ганнибал Лектор
1594314835
еще Юрия Валентиновича продлить обязательно!
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