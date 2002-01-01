Экс-защитник «Зенита» Иванович заразился коронавирусом

Браниславу - выйти из противостояния с недугом победителем (с сухим счётом) ! Держись БРО !!!
Защитник «Вест Бромвича» Бранислав Иванович сдал положительный тест на коронавирус.
Помимо серба COVID-19 обнаружен у его одноклубника Матеуса Перейры.
Оба футболиста находятся на карантине.
- 36-летний Иванович с 2017 по 2020 год выступал за «Зенит», а с 2006 по 2007 год – за «Локомотив».
- В сентябре игрок перешел в «Вест Бромвич» на правах свободного агента.
- В этом сезоне в его активе четыре матча без результативных действий.