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    Экс-защитник «Зенита» Иванович заразился коронавирусом

    Защитник «Вест Бромвича» Бранислав Иванович сдал положительный тест на коронавирус.

    Помимо серба COVID-19 обнаружен у его одноклубника Матеуса Перейры.

    Оба футболиста находятся на карантине.

    • 36-летний Иванович с 2017 по 2020 год выступал за «Зенит», а с 2006 по 2007 год – за «Локомотив».
    • В сентябре игрок перешел в «Вест Бромвич» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне в его активе четыре матча без результативных действий.

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    Источник: Официальный сайт «Вест Бромвича»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22067

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Браниславу - выйти из противостояния с недугом победителем (с сухим счётом) ! Держись БРО !!!

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