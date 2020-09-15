«Зенит» – Ивановичу: «Капитан, удачи в составе «мешков»!

После 1984года Зенит тоже кликали мешками...
В «Зените» прокомментировал подписание экс-защитником питерцев Браниславом Ивановичем контракта с «Вест Бромвичем».
«Капитан! Удачи в составе «мешков», Бранислав!» – сообщается в твиттере «Зенита».
- Сербский футболист заключил с английским клубом соглашение на год.
- Иванович выступал за «Зенит» с февраля 2017-го по июль 2020-го года.
- В его активе 125 матчей, 12 голов и четыре ассиста.
Captain Best of luck at The Baggies, Branislav! pic.twitter.com/ofb5UPIxmy— FC Zenit in English(@fczenit_en) September 15, 2020