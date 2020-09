«Зенит» – Ивановичу: «Капитан, удачи в составе «мешков»!

В «Зените» прокомментировал подписание экс-защитником питерцев Браниславом Ивановичем контракта с «Вест Бромвичем».

«Капитан! Удачи в составе «мешков», Бранислав!» – сообщается в твиттере «Зенита».

Captain Best of luck at The Baggies, Branislav! pic.twitter.com/ofb5UPIxmy