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    «Зенит» – Ивановичу: «Капитан, удачи в составе «мешков»!

    В «Зените» прокомментировал подписание экс-защитником питерцев Браниславом Ивановичем контракта с «Вест Бромвичем».

    «Капитан! Удачи в составе «мешков», Бранислав!» – сообщается в твиттере «Зенита».

    • Сербский футболист заключил с английским клубом соглашение на год.
    • Иванович выступал за «Зенит» с февраля 2017-го по июль 2020-го года.
    • В его активе 125 матчей, 12 голов и четыре ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +41656

      portero 59 минут назад

      После 1984года Зенит тоже кликали мешками...

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      Рейтинг: +1374

      lek! 1 час назад

      Хороший защитник для такого возраста , забил больше чем некоторые полузащитники . Запросил большую ЗП , видимо по этому Зенит отказался продлевать .

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      Рейтинг: +5122

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Вот источник "Зенит" - это кто именно ?
      Сами его не подписали , но шлют пожелания...
      Лицемеры !!!

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      Рейтинг: +8527

      alarm > Alekxei Z. 1 час назад

      у вас там в тарасофке все такие упоротые?

      0
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      Рейтинг: +4716

      порт 2 часа назад

      Из одного мешка, в другой.

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