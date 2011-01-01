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    «Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» предложит Ивановичу новый контракт

    «Зенит» собирается заключить новый контракт с защитником Браниславом Ивановичем.

    По информации «РБ», петербургский клуб готов продлить соглашение с игроком до лета 2021 года.

    Окончательный вариант договора 36-летний серб получит после возобновления сезона.

    • Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года.
    • С тех пор футболист провел 86 матчей и забил семь голов.
    • Действующий контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1159

      Cleaner 1 час назад

      Иванович это опыт. Для РПЛ вполне подходящий вариант. Но рассчитывать на что то с возрастным защитником в ЛЧ бессмысленно.

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      Рейтинг: +1323

      altezzik 1 час назад

      Старый конь борозды не портит. Но вообще это печально, ибо своих не можем воспитать. Приходится довольствоваться вот такими старичками.

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      Рейтинг: +3073

      Давид59 1 час назад

      Когда читаю о том, что Зенит предложит игроку новый контракт, то уже больше, чем "до конца сезона" не ожидаю

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