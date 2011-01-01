«Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» предложит Ивановичу новый контракт

«Зенит» собирается заключить новый контракт с защитником Браниславом Ивановичем.

По информации «РБ», петербургский клуб готов продлить соглашение с игроком до лета 2021 года.

Окончательный вариант договора 36-летний серб получит после возобновления сезона.