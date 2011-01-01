«Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» предложит Ивановичу новый контракт

Иванович это опыт. Для РПЛ вполне подходящий вариант. Но рассчитывать на что то с возрастным защитником в ЛЧ бессмысленно.
«Зенит» собирается заключить новый контракт с защитником Браниславом Ивановичем.
По информации «РБ», петербургский клуб готов продлить соглашение с игроком до лета 2021 года.
Окончательный вариант договора 36-летний серб получит после возобновления сезона.
- Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года.
- С тех пор футболист провел 86 матчей и забил семь голов.
- Действующий контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.