«Мы тебя никогда не забудем, Бобо!» «Локомотив» напомнил о дне рождения Лекхето

Московский «Локомотив» напомнил о дне рождения южноафриканского защитника Джейкоба Лекхето, умершего в 2008 году.

«Джейкобу Лекхето сегодня могло бы исполниться 46 лет... Мы тебя никогда не забудем, Бобо!», – говорится в сообщении твиттера клуба.

Защитник из ЮАР выступал за «Локо» в 2001-2004 годах.

Чемпион России (2002, 2004), обладатель Кубка России (2000-2001), Суперкубка России (2003), серебряный призер чемпионата России – 2001.

Трижды включался в список 33 лучших футболистов чемпионата России (2001 — № 2, 2002 и 2003 — № 1).

Скончался 9 сентября 2008 года в возрасте 34 лет.