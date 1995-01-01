«Мы тебя никогда не забудем, Бобо!» «Локомотив» напомнил о дне рождения Лекхето

Напомните в двух словах от чего умер?!!
Московский «Локомотив» напомнил о дне рождения южноафриканского защитника Джейкоба Лекхето, умершего в 2008 году.
«Джейкобу Лекхето сегодня могло бы исполниться 46 лет... Мы тебя никогда не забудем, Бобо!», – говорится в сообщении твиттера клуба.
- Защитник из ЮАР выступал за «Локо» в 2001-2004 годах.
- Чемпион России (2002, 2004), обладатель Кубка России (2000-2001), Суперкубка России (2003), серебряный призер чемпионата России – 2001.
- Трижды включался в список 33 лучших футболистов чемпионата России (2001 — № 2, 2002 и 2003 — № 1).
- Скончался 9 сентября 2008 года в возрасте 34 лет.
Джейкобу Лекхето сегодня могло бы исполниться 46 лет...Мы тебя никогда не забудем, Бобо! pic.twitter.com/fYY013sWVB— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 24 марта 2020 г.