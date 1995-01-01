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    «Мы тебя никогда не забудем, Бобо!» «Локомотив» напомнил о дне рождения Лекхето

    Московский «Локомотив» напомнил о дне рождения южноафриканского защитника Джейкоба Лекхето, умершего в 2008 году.

    «Джейкобу Лекхето сегодня могло бы исполниться 46 лет... Мы тебя никогда не забудем, Бобо!», – говорится в сообщении твиттера клуба.

    • Защитник из ЮАР выступал за «Локо» в 2001-2004 годах.
    • Чемпион России (2002, 2004), обладатель Кубка России (2000-2001), Суперкубка России (2003), серебряный призер чемпионата России – 2001.
    • Трижды включался в список 33 лучших футболистов чемпионата России (2001 — № 2, 2002 и 2003 — № 1).
    • Скончался 9 сентября 2008 года в возрасте 34 лет.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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