Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мы тебя никогда не забудем, Бобо!» «Локомотив» напомнил о дне рождения Лекхето

«Мы тебя никогда не забудем, Бобо!» «Локомотив» напомнил о дне рождения Лекхето

24 марта 2020, 12:24
5

Московский «Локомотив» напомнил о дне рождения южноафриканского защитника Джейкоба Лекхето, умершего в 2008 году.

«Джейкобу Лекхето сегодня могло бы исполниться 46 лет... Мы тебя никогда не забудем, Бобо!», – говорится в сообщении твиттера клуба.

  • Защитник из ЮАР выступал за «Локо» в 2001-2004 годах.
  • Чемпион России (2002, 2004), обладатель Кубка России (2000-2001), Суперкубка России (2003), серебряный призер чемпионата России – 2001.
  • Трижды включался в список 33 лучших футболистов чемпионата России (2001 — № 2, 2002 и 2003 — № 1).
  • Скончался 9 сентября 2008 года в возрасте 34 лет.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лекхето Джейкоб
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kopo6ok22
1585042719
Напомните в двух словах от чего умер?!!
Ответить
Romantic2010
1585052424
Любимый легионер в Локо))) Даже, если бы в Локо появился нападающий, который по 20 забивал за сезон. Джейком это история. Это не про деньги!!!
Ответить
Sergh4
1585061175
Мда, Лекхето хороший был игрок, навсегда останется в памяти!
Ответить
Hektor 84
1585080716
Хороший защитник был.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+