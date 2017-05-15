Карпин называл выход Лоськова на поле немного смешным

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о выходе на поле Дмитрия Лоськова, который принял участие в матче 28-го тура между «Локомотивом» и «Оренбургом» (4:0).

«Выход Лоськова? Это выглядит немножко смешно, конечно. Можно сейчас меня было выпустить на 15 минут, я мог бы так же сыграть. Любого футболиста до 50 лет, или даже в 60, можно выпустить на 5-10 минут.

Да, отдали дань, все здорово, молодцы, рады за него, но для этого, мне кажется, лучше было собрать полный стадион на матч ветеранов. Пришло бы даже больше народу, чем на этот матч», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

Лоськов провел на поле 13 минут, тем самым установив рекорд по количеству матчей в чемпионатах России.