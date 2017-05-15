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Карпин называл выход Лоськова на поле немного смешным

15 мая 2017, 21:21
17

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о выходе на поле Дмитрия Лоськова, который принял участие в матче 28-го тура между «Локомотивом» и «Оренбургом» (4:0).

«Выход Лоськова? Это выглядит немножко смешно, конечно. Можно сейчас меня было выпустить на 15 минут, я мог бы так же сыграть. Любого футболиста до 50 лет, или даже в 60, можно выпустить на 5-10 минут.

Да, отдали дань, все здорово, молодцы, рады за него, но для этого, мне кажется, лучше было собрать полный стадион на матч ветеранов. Пришло бы даже больше народу, чем на этот матч», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

Лоськов провел на поле 13 минут, тем самым установив рекорд по количеству матчей в чемпионатах России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий Карпин Валерий
Комментарии (17)
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mihail200606
1494873965
Ниче смешного... Правильно сделали Смешно это когда, например, Карпин матчи комментирует.. У Слуцкого бы поучился..
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Ветеран17
1494874206
Непонятно, ради чего выходил Лоськов? Ради рекорда? Тогда пусть на 15 секунд выйдет Никита Симонян и побьет все нынешние и будущие рекорды. Лоськов заслуженный человек, мне кажется его немного подставили ради пиара Локомотива.
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APchelov
1494874725
Оставьте Лоськова в покое. Это дело Локомотива кого и как провожать.
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семёнычев
1494875168
Матч ветеранов- это почти то же самое, что провести матч по настольному футболу или хоккею, разницы нет.. А тут ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАТЧ плюс РЕКОРД... Валерку зависть заставила так сказать..
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srg38
1494878068
Валера, зависть это плохо, понятненько?
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Loveloko
1494878906
Отстаньте уже от Лося, ему дали сделать то, что не дала сделать смородина, а про возраст никто не говорил. Он в 39 играл лудше многих молодых.Этого выхода ждали многие и по..й что на 12 мин. Молодец Дима
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aimer1988
1494882291
Могли бы выпустить, но не выпустили, всем оказалось по хрену на Карпина, когда он завершал карьеру. Обычная участь наемников. Лось же отдал почти всю карьеру и жизнь одному клубу. За это его уважают и ценят. Результатом этого есть конкретные ходы от руководства. Да и плюс к этому, смешной игра Лося не выглядела: все в одно касание, вел даже прессинг, успел начать комбинацию по выводу Тарасова практически один на один.
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арейская
1494890885
Смеялся походу только Карпин, мы, болельщики, нет...
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Lev Aleks
1494908289
Карпин в своём пи...противном стиле)
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LokoGoGo
1494915804
Смешным выглядит только генменеджерство команды неудачников реалити-шоу
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