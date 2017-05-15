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    Карпин называл выход Лоськова на поле немного смешным

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о выходе на поле Дмитрия Лоськова, который принял участие в матче 28-го тура между «Локомотивом» и «Оренбургом» (4:0).

    «Выход Лоськова? Это выглядит немножко смешно, конечно. Можно сейчас меня было выпустить на 15 минут, я мог бы так же сыграть. Любого футболиста до 50 лет, или даже в 60, можно выпустить на 5-10 минут.

    Да, отдали дань, все здорово, молодцы, рады за него, но для этого, мне кажется, лучше было собрать полный стадион на матч ветеранов. Пришло бы даже больше народу, чем на этот матч», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

    Лоськов провел на поле 13 минут, тем самым установив рекорд по количеству матчей в чемпионатах России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2017 21:21
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 мая 2017, 14:17

      Если бы в свое время Смо не занималась х....й и дала возможность Лоськову провести матч перед своими болельщиками , ни какие 12 минут сейчас были бы не нужны !

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 10:57

      Правильно говорит. Нужно было прощальный матч организовать со всеми почестями, а здесь не очень как-то получилось.

      -2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > OfaZavr 16 мая 2017, 14:34

      он сам хотел выйти именно в официальной игре за Локомотив в прощальном матче, а не на шоу ветеранов. о чем говорил неоднократно в интервью и задолго до матча, и после.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 мая 2017, 09:23

      Смешным выглядит только генменеджерство команды неудачников реалити-шоу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 мая 2017, 07:18

      Карпин в своём пи...противном стиле)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 мая 2017, 02:28

      Смеялся походу только Карпин, мы, болельщики, нет...

      3
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 16 мая 2017, 00:04

      Могли бы выпустить, но не выпустили, всем оказалось по хрену на Карпина, когда он завершал карьеру. Обычная участь наемников. Лось же отдал почти всю карьеру и жизнь одному клубу. За это его уважают и ценят. Результатом этого есть конкретные ходы от руководства.
      Да и плюс к этому, смешной игра Лося не выглядела: все в одно касание, вел даже прессинг, успел начать комбинацию по выводу Тарасова практически один на один.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 16 мая 2017, 00:01

      Смешон ты Валерик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Loveloko 15 мая 2017, 23:08

      Отстаньте уже от Лося, ему дали сделать то, что не дала сделать смородина, а про возраст никто не говорил. Он в 39 играл лудше многих молодых.Этого выхода ждали многие и по..й что на 12 мин. Молодец Дима

      5
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      Рейтинг: +1580

      srg38 15 мая 2017, 22:54

      Валера, зависть это плохо, понятненько?

      4
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      Рейтинг: +22

      drago922 15 мая 2017, 22:24

      дело было в рекорде )

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