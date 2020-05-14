Лоськов: «Не знаю, останусь ли я в «Локомотиве»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов заявил, что его будущее в клубе остается неопределенным.

46-летний специалист с августа 2016 года входит в тренерский штаб команды.

Сегодня клуб объявил о смене главного тренера – вместо Юрия Семина назначен Марко Николич.

«Я ничего не знаю! Останусь ли я в клубе? Я не принимаю решения, я сижу на карантине и ни с кем не общаюсь. Предлагали ли мне остаться? Не знаю ничего, ни с кем не связывался, всe читаю из новостей», – сказал Лоськов.

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