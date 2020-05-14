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    Лоськов: «Не знаю, останусь ли я в «Локомотиве»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов заявил, что его будущее в клубе остается неопределенным.

    • 46-летний специалист с августа 2016 года входит в тренерский штаб команды.
    • Сегодня клуб объявил о смене главного тренера – вместо Юрия Семина назначен Марко Николич.

    «Я ничего не знаю! Останусь ли я в клубе? Я не принимаю решения, я сижу на карантине и ни с кем не общаюсь. Предлагали ли мне остаться? Не знаю ничего, ни с кем не связывался, всe читаю из новостей», – сказал Лоськов.

    «Чемпионат»: Пашинин зимой отказался возглавить «Локомотив»

    Источник: «Чемпионат»

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    14.05.2020 22:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2131

      general.lizyukov 38 минут назад

      Дима-Дима... пойдешь по стопам Овчины...
      Нельзя было промолчать.

      0
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      Рейтинг: +9280

      parevg 1 час назад

      Вряд-ли.
      Дмитрий не может не понимать, новый тренер привезет свой тренерский штаб, соответственно, нынешний, скорее всего - на выход.

      1
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      Рейтинг: +14911

      sssrspartak > parevg 1 час назад

      вернее всего так и будет!и ждать от локо что то выдающегося не стоит!напрашивается вопрос:для чего вся эта белеберда?наверное на расчет того,что чемпионат доигрывать не будут и все останется как есть!

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