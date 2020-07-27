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  • Игроки РПЛ признали Дзюбу лучшим футболистом сезона второй год подряд

Игроки РПЛ признали Дзюбу лучшим футболистом сезона второй год подряд

27 июля 2020, 18:06
65

Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом прошедшего сезона РПЛ по результатам опроса, проведенного «Спорт-Экспрессом».

Дзюба набрал 227 очков и был признан лучшим игроком РПЛ второй год подряд. Ранее это удавалось только двум футболистам – полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Лоськову в 2002 и 2003 годах и нападающему Федору Смолову, ставшему лучшим в 2016, 2017 и 2018 годах в составе «Краснодара».

Игрок «Зенита» – единственный, кого отметили футболисты всех 16 клубов. Представители «Крыльев Советов» принесли Дзюбе 29 очков, «Рубина» – 24, «Зенита» – 22. Меньше остальных форварда оценили в «Локомотиве» и «Спартаке» – по пять очков.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (181 очко), третьим стал нападающий «Арсенала» Евгений Луценко (84 очка). Впервые с 2007 года в тройку не попали легионеры. Лучший среди них – полузащитник ЦСКА Никола Влашич – набрал 72 очка.

  • Дзюба – лучший бомбардир РПЛ с 17-ю мячами.
  • «Зенит» выиграл чемпионат России второй раз подряд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Арсенал Краснодар Крылья Советов Рубин ЦСКА Спартак Лоськов Дмитрий Дзюба Артем Луценко Евгений Смолов Федор Миранчук Алексей Влашич Никола
Комментарии (65)
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Hektor 84
1595863754
И выпилить лобзиком из фанеры копию золотого мяча и орден вручить за заслуги перед отечеством! Тоже из дерева. Шлюба чепинен))) урааа
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vsespartak01
1595863883
лучше бы влашича!но на худой конец азмуна-полового друга артемки!ведь с его помощью и с помощью пеналей артемка то забивал!ничего лучшего в нем не вижу!
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Томик
1595864443
Вот как так? У Влашича 72 балла, Крыховяк вообще неизвестно где, а Дзюба на первом месте? Что за издевательство над футболом? Футболистам что, пальцы в дверь зажимали? Или яйца? Голосовали на страничке "Зенита" в контакте, вероятно, болельщики "Зенита" же, выступающие под никами известных футболистов. Вы ему ещё смокинг выдайте как жентельмену года. Мы уже и смеяться не будем даже.
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nik55
1595864900
этот мир сошел с ума-----как бревно может стать лучшим-----если только штангой и тогда я согласен
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ROSTOV SUPER
1595868047
В чем зюбка чемпион , так это в распускании своего болтливого языка !
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vladimir-7
1595868754
Лучшим пи***болом, то ДА, Дзюбе равных нет и не будет.
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paracetamol
1595869731
И это правильное решение, товарищи!
Ответить
Chehofff
1595870444
Дзюба, виват! Король футбола России последних двух лет!
Ответить
Каратель помойников
1595871563
Если дровиньо это лучший в российском футболе,то у нашего футбола нет будущего
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BarStep
1595874958
По делу! Артем лучший!
Ответить
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