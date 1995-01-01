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    Игроки РПЛ признали Дзюбу лучшим футболистом сезона второй год подряд

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом прошедшего сезона РПЛ по результатам опроса, проведенного «Спорт-Экспрессом».

    Дзюба набрал 227 очков и был признан лучшим игроком РПЛ второй год подряд. Ранее это удавалось только двум футболистам – полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Лоськову в 2002 и 2003 годах и нападающему Федору Смолову, ставшему лучшим в 2016, 2017 и 2018 годах в составе «Краснодара».

    Игрок «Зенита» – единственный, кого отметили футболисты всех 16 клубов. Представители «Крыльев Советов» принесли Дзюбе 29 очков, «Рубина» – 24, «Зенита» – 22. Меньше остальных форварда оценили в «Локомотиве» и «Спартаке» – по пять очков.

    Второе место в голосовании занял полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (180 очков), третьим стал нападающий «Арсенала» Евгений Луценко (85 очков). Впервые с 2007 года в тройку не попали легионеры. Лучший среди них – полузащитник ЦСКА Никола Влашич – набрал 72 очка.

    • Дзюба – лучший бомбардир РПЛ с 17-ю мячами.
    • «Зенит» выиграл чемпионат России второй раз подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3300

      Томик 5 минут назад

      Вот как так? У Влашича 72 балла, Крыховяк вообще неизвестно где, а Дзюба на первом месте? Что за издевательство над футболом? Футболистам что, пальцы в дверь зажимали? Или яйца? Голосовали на страничке "Зенита" в контакте, вероятно, болельщики "Зенита" же, выступающие под никами известных футболистов. Вы ему ещё смокинг выдайте как жентельмену года. Мы уже и смеяться не будем даже.

      3
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      Рейтинг: +1200

      anjaneri 8 минут назад

      Не хочу сказать ничего тлохого в адрес бомбадье Дзюбби, но на побитии младенцев, можно стать лучшим, играя на одной ноге, - нет у РФПЛ кулубов, которые могут стоять даже рядом с бомжами , по финансовым возможам..

      1
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      Рейтинг: +1050

      Play 8 минут назад

      Влашич, Миранчук, Крыховяк в разы лучше играли, максимум пользы своим командам приносили, и заслужили этот титул гораздо больше, чем Дзюба.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3300

      Томик > Play 3 минуты назад

      Да какой это титул? Так, на тебе Артёмка грамоту, раз даже с семью пенальти ты не смог бомбардиром чемпионата стать. Или с восемью?

      1
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      Рейтинг: +1580

      vsespartak01 14 минут назад

      лучше бы влашича!но на худой конец азмуна-полового друга артемки!ведь с его помощью и с помощью пеналей артемка то забивал!ничего лучшего в нем не вижу!

      3
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      Рейтинг: +4373

      Hektor 84 16 минут назад

      И выпилить лобзиком из фанеры копию золотого мяча и орден вручить за заслуги перед отечеством! Тоже из дерева. Шлюба чепинен))) урааа

      6
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      Рейтинг: +4867

      alarm 17 минут назад

      у хряков сильно подгорает - значит новость хорошая))

      -1
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      Рейтинг: +10848

      Garrincha58 20 минут назад

      Смолов был три раза лучшим? бред какой то тем более в 2018 где он подставил всю страну

      0
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      Рейтинг: +4285

      vladik12 20 минут назад

      Ну, сейчас пойдет здесь говно по трубам.

      1
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      Рейтинг: +222

      Зентролль 24 минуты назад

      Zenit forward Artem Dziuba became the best gay of the last RPL season according to the results of a poll conducted by Sport-Express.

      1
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      Рейтинг: +10352

      silver29 26 минут назад

      Мразь он позорная и стукач.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      Спартак гуно знают все > silver29 15 минут назад

      Я тебя не могу понять. Почему стукач?
      Потому что всем рассказал что Спартак гуно?

      -1
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      Рейтинг: +1580

      vsespartak01 > Спартак гуно знают все 12 минут назад

      пенек ты и говно!это знают все!зачем же на других то переводить?а основа то в тебе такое же говно -литейный!

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      Рейтинг: +10352

      silver29 > vsespartak01 10 минут назад

      Общаться с пидоро.м не гоже, просто игнорируй эту срань.

      2
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      Рейтинг: +1580

      vsespartak01 > silver29 6 минут назад

      да!надо просто всем начхать как то на этих бомжарских отходов аборта!

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