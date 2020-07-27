Игроки РПЛ признали Дзюбу лучшим футболистом сезона второй год подряд

Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом прошедшего сезона РПЛ по результатам опроса, проведенного «Спорт-Экспрессом».

Дзюба набрал 227 очков и был признан лучшим игроком РПЛ второй год подряд. Ранее это удавалось только двум футболистам – полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Лоськову в 2002 и 2003 годах и нападающему Федору Смолову, ставшему лучшим в 2016, 2017 и 2018 годах в составе «Краснодара».

Игрок «Зенита» – единственный, кого отметили футболисты всех 16 клубов. Представители «Крыльев Советов» принесли Дзюбе 29 очков, «Рубина» – 24, «Зенита» – 22. Меньше остальных форварда оценили в «Локомотиве» и «Спартаке» – по пять очков.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (181 очко), третьим стал нападающий «Арсенала» Евгений Луценко (84 очка). Впервые с 2007 года в тройку не попали легионеры. Лучший среди них – полузащитник ЦСКА Никола Влашич – набрал 72 очка.