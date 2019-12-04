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  • Лима – о чемпионском праздновании «Локомотива»: «Пиво, водка, виски, шампанское. Даже Семин выпивал»

Лима – о чемпионском праздновании «Локомотива»: «Пиво, водка, виски, шампанское. Даже Семин выпивал»

4 декабря 2019, 11:40
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Бывший полузащитник «Локомотива» Франсиско Лима рассказал, как над ним шутили одноклубники, а также поделился воспоминаниями от празднования чемпионства в 2004 году.

«Лоськов и Хохлов клали мне бананы в чемодан, чтобы я увозил с базы и не голодал. Да, у нас такие приколы были.

Помню, как после чемпионского матча с «Шинником» мы ехали в автобусе. В какой-то момент у нас закончилось пиво, и мы остановись у киоска, сунули пачку денег и забрали весь алкоголь. Продавщица пыталась спорить: «Не-не-не, так неправильно». Эх… Получилась восхитительная вечеринка.

Я подключил к динамикам свою музыку – самбу и пагоджи играли на весь автобус. Все танцевали, все пьяные. Даже Семин выпивал. Пили все: много пива, водка, виски, шампанское – мы все забрали из киоска. Я взял микрофон и говорил в него по-русски: «Хорош-о-о-о». Это было первым, что пришло в голову. «Локомотив» – это хорошо-о-о-о! Все уже были поддатые. Праздновали всю ночь. Лоськов до сих пор помнит детали. Знаю, что Хохлов вспоминает те моменты. Семин тоже говорит, что лучшее время было тогда», — заявил Лима.

  • Лима перешел в «Локо» из «Ромы» летом 2004 года за 5,7 миллиона евро.
  • В составе железнодорожников он провел 48 матчей.
  • Также Лима выступал в России за «Динамо».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий Семин Юрий Хохлов Дмитрий
Комментарии (6)
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paracetamol
1575448971
Алкаши!
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Decorhome
1575449197
Как говорится по полной
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Юрэс
1575449682
Во !!!!! И не вы.....ется насчёт РАСИЗМА!!!!!
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alex1951
1575449957
Про футбол ни слова.Значит речь о литерболе.Поздравляем . Приз пора сделать переходящим,как знамя....)))
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vladimir-7
1575452668
Много пива, водки, виски, шампанского-было хорошо, а утром х**во.
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Давид59
1575457998
А по-утру они проснулись...
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