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    Лима – о чемпионском праздновании «Локомотива»: «Пиво, водка, виски, шампанское. Даже Семин выпивал»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Франсиско Лима рассказал, как над ним шутили одноклубники, а также поделился воспоминаниями от празднования чемпионства в 2004 году.

    «Лоськов и Хохлов клали мне бананы в чемодан, чтобы я увозил с базы и не голодал. Да, у нас такие приколы были.

    Помню, как после чемпионского матча с «Шинником» мы ехали в автобусе. В какой-то момент у нас закончилось пиво, и мы остановись у киоска, сунули пачку денег и забрали весь алкоголь. Продавщица пыталась спорить: «Не-не-не, так неправильно». Эх… Получилась восхитительная вечеринка.

    Я подключил к динамикам свою музыку – самбу и пагоджи играли на весь автобус. Все танцевали, все пьяные. Даже Семин выпивал. Пили все: много пива, водка, виски, шампанское – мы все забрали из киоска. Я взял микрофон и говорил в него по-русски: «Хорош-о-о-о». Это было первым, что пришло в голову. «Локомотив» – это хорошо-о-о-о! Все уже были поддатые. Праздновали всю ночь. Лоськов до сих пор помнит детали. Знаю, что Хохлов вспоминает те моменты. Семин тоже говорит, что лучшее время было тогда», — заявил Лима.

    • Лима перешел в «Локо» из «Ромы» летом 2004 года за 5,7 миллиона евро.
    • В составе железнодорожников он провел 48 матчей.
    • Также Лима выступал в России за «Динамо».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7775

      alex1951 41 минуту назад

      Про футбол ни слова.Значит речь о литерболе.Поздравляем .
      Приз пора сделать переходящим,как знамя....)))

      1
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      Рейтинг: +552

      Юрэс 46 минут назад

      Во !!!!! И не вы.....ется насчёт РАСИЗМА!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1182

      Decorhome 54 минуты назад

      Как говорится по полной

      1
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      Рейтинг: +4354

      paracetamol 58 минут назад

      Алкаши!

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