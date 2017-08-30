Черевченко: «Алексей Миранчук быстрее и острее Лоськова»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко, ныне работающий с калининградской «Балтикой», сравнил игру футболиста железнодорожников Алексея Миранчука с другим хавбеком Дмитрием Лоськовым, который выступал за красно-зеленых с 1997 по 2007 и 2010 по 2013 годы.

«Основное сходство между Миранчуком и Лоськовым в том, что оба атакующие, креативные полузащитники. Но различий гораздо больше. Главное в том, что Дима был в первую очередь организатором, чаще играл на партнеров, из любой точки поля мог найти их передачей у ворот соперника. Миранчук же посильнее индивидуально, побыстрее, он чаще обостряет и создает моменты самостоятельно.

За Миранчуком и слежу, и переживаю. Его футбольный рост проходил на моих глазах, при мне он дебютировал и потихоньку-потихоньку закрепился в основе, стал выходить на заметные роли. И Леша, и его брат Антон – будущее «Локомотива». Поэтому было очень волнительно, когда эпопея с подписанием нового контракта с клубом растягивалась, сообщалось о грядущем переходе в «Рубин». Для футбольного развития никаких причин уходить из родного клуба не было», – считает специалист.

«Локомотив» сейчас занимает второе место в РФПЛ.