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    У Дзюбы 199 очков по системе «гол+пас» в чемпионате России. Это второй результат в истории

    Нападающий «Зенита» Артeм Дзюба в течение карьеры забил 120 мячей и сделал 79 ассистов в 341 матче чемпионата России.

    199 очков по системе «гол+пас» – это второй результат в истории турнира.

    Впереди Дзюбы только бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов с 275 баллами.

    В активе экс-хавбека московской команды 120 голов и 155 результативных передач в 452 матчах чемпионата.

    Замыкает тройку лучших по этому показателю форвард Александр Кержаков – 198 очков (139+59) в 340 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +105

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      кроме болел зенита, эта информация ни кого не интересует...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Джой > Жорик секс обжорик 42 минуты назад

      Нам тоже не интересно что там у Дзюбы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12835

      vladimir-7 1 час назад

      Забыли очко Азмуна.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +41689

      portero 1 час назад

      Статистика... вот и выбор Черчеса оправдан всегда, типо беру лучшего, зачем что-то менять.....

      1
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      Рейтинг: +8218

      paracetamol 1 час назад

      У Кержа в молодости ассисты не считали.

      1
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      Рейтинг: +4537

      nik55 1 час назад

      эта новость для бревна ?

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