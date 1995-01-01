У Дзюбы 199 очков по системе «гол+пас» в чемпионате России. Это второй результат в истории

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Нападающий «Зенита» Артeм Дзюба в течение карьеры забил 120 мячей и сделал 79 ассистов в 341 матче чемпионата России.
199 очков по системе «гол+пас» – это второй результат в истории турнира.
Впереди Дзюбы только бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов с 275 баллами.
В активе экс-хавбека московской команды 120 голов и 155 результативных передач в 452 матчах чемпионата.
Замыкает тройку лучших по этому показателю форвард Александр Кержаков – 198 очков (139+59) в 340 играх.