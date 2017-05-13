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  • Лоськов: «Если ты перестаешь нервничать перед матчами, то пора заканчивать с футболом»

Лоськов: «Если ты перестаешь нервничать перед матчами, то пора заканчивать с футболом»

13 мая 2017, 22:59
1

Полузащитник и тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов, проведший сегодня свой последний матч в карьере, отметил, что нервничал перед выходом на поле. По его словам, подобное чувство возникает накануне каждой встречи.

Сегодня 43-летний футболист вышел в стартовом составе железнодорожников на поединок 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0). Хавбек начал игру в качестве капитана, а спустя 12 минут был заменен на Алексея Миранчука.

«Результат на табло. Говорить что-то ещe будет лишним. Хороший матч, 4:0 победили, играли спокойно и размеренно. Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре.

Нервничал? Спорное чувство. Всегда нервничаешь перед любой игрой. Если нет, то пора заканчивать. Но нервы только до первого свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом ты весь погружаешься в игру и забываешь об этом.

Был вариант либо выходить в самом начале, либо в самом конце. Мы решили, что неизвестно, как будет складываться игра. Конечно, после игры можно сказать, что мог бы выйти и в конце и сыграть чуть подольше», – сказал Лоськов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий
Комментарии (1)
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Dammit
1494735875
Жаль, что не сыграл подольше
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