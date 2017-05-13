Лоськов: «Если ты перестаешь нервничать перед матчами, то пора заканчивать с футболом»

Полузащитник и тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов, проведший сегодня свой последний матч в карьере, отметил, что нервничал перед выходом на поле. По его словам, подобное чувство возникает накануне каждой встречи.

Сегодня 43-летний футболист вышел в стартовом составе железнодорожников на поединок 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0). Хавбек начал игру в качестве капитана, а спустя 12 минут был заменен на Алексея Миранчука.

«Результат на табло. Говорить что-то ещe будет лишним. Хороший матч, 4:0 победили, играли спокойно и размеренно. Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре.

Нервничал? Спорное чувство. Всегда нервничаешь перед любой игрой. Если нет, то пора заканчивать. Но нервы только до первого свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом ты весь погружаешься в игру и забываешь об этом.

Был вариант либо выходить в самом начале, либо в самом конце. Мы решили, что неизвестно, как будет складываться игра. Конечно, после игры можно сказать, что мог бы выйти и в конце и сыграть чуть подольше», – сказал Лоськов.