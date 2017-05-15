Широков: «Прощальный матч? А мне-то с кем прощаться?»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков признался, что идея с прощальным матчем не слишком близка ему.

«Хотел бы я провести прощальный матч? А мне-то с кем прощаться? Я еще не попрощался с футболом, а только сказал «до свиданья», как Василий Уткин. Да и идея прощального матча мне не особо нравится.

Я, к своему сожалению, ни в одном клубе не играл так долго, как Дима Лоськов в «Локо». Может, трофеев столько же завоевал или чуть меньше, но привязки к конкретному клубу нет.

Больше всего считаю себя зенитовцем и армейцем. Армейцем – потому что воспитанник, а с «Зенитом» много выиграл и много времени провел. Но и после «Зенита» я сменил еще две команды. Так что я даже не понимаю, где бы я стал проводить прощальный матч», – сказал Широков.

Напомним, что 23 июля 2016 года Широков объявил о завершении футбольной карьеры.