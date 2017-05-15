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Широков: «Прощальный матч? А мне-то с кем прощаться?»

15 мая 2017, 08:19
28

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков признался, что идея с прощальным матчем не слишком близка ему.

«Хотел бы я провести прощальный матч? А мне-то с кем прощаться? Я еще не попрощался с футболом, а только сказал «до свиданья», как Василий Уткин. Да и идея прощального матча мне не особо нравится.

Я, к своему сожалению, ни в одном клубе не играл так долго, как Дима Лоськов в «Локо». Может, трофеев столько же завоевал или чуть меньше, но привязки к конкретному клубу нет.

Больше всего считаю себя зенитовцем и армейцем. Армейцем – потому что воспитанник, а с «Зенитом» много выиграл и много времени провел. Но и после «Зенита» я сменил еще две команды. Так что я даже не понимаю, где бы я стал проводить прощальный матч», – сказал Широков.

Напомним, что 23 июля 2016 года Широков объявил о завершении футбольной карьеры.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Локомотив Лоськов Дмитрий Широков Роман
Комментарии (28)
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семёнычев
1494825953
Михаил Ножкин написал- И носило меня,как осенний листок.Я менял имена,я менял города.. Рому носило тоже.. Но не как листок, а как кусок... Нигде не прижился,всюду конфликтовал.. Ни муя,кроме бабла не нажил... Печальная история...
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ПФК ЦСКА Моscow
1494827289
во всех клубах по 1-му прощальному матчу)
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Joni
1494829259
молодец
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007abdul007
1494829404
Ну как с кем прощаться, с теми кто дома сидит епт
Ответить
Дядя Серёжа
1494830683
Прощаются вообще-то с болельщиками, а зачем оно тебе - это быдло.
Ответить
adekvat
1494831756
Действительно ,а у Денисова вообше мозг треснет.
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Rainbringer
1494832899
У Самедова такая же проблема...
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zico2205
1494834451
А он что- великий??? Распиарили и толку??? Средний игрок довольно таки, но с манией величия...Кокоша с Дзюбой- его приемники...
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Кукуха
1494837269
Пускай дома сидит)
Ответить
rammax fcsm
1494838398
с кем может прощаться человек, которого НИКТО не любит...
Ответить
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