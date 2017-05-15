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    Широков: «Прощальный матч? А мне-то с кем прощаться?»

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков признался, что идея с прощальным матчем не слишком близка ему.

    «Хотел бы я провести прощальный матч? А мне-то с кем прощаться? Я еще не попрощался с футболом, а только сказал «до свиданья», как Василий Уткин. Да и идея прощального матча мне не особо нравится.

    Я, к своему сожалению, ни в одном клубе не играл так долго, как Дима Лоськов в «Локо». Может, трофеев столько же завоевал или чуть меньше, но привязки к конкретному клубу нет.

    Больше всего считаю себя зенитовцем и армейцем. Армейцем – потому что воспитанник, а с «Зенитом» много выиграл и много времени провел. Но и после «Зенита» я сменил еще две команды. Так что я даже не понимаю, где бы я стал проводить прощальный матч», – сказал Широков.

    Напомним, что 23 июля 2016 года Широков объявил о завершении футбольной карьеры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2017 08:19
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 мая 2017, 15:50

      Можно по-английски попрощаться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 15 мая 2017, 13:39

      согласен,не с кем прощаться,в каждом клубе помимо хорошего изрядно подгадил

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 мая 2017, 13:22

      Рома, запишись в сборную на кубок конфедераций. Там и попрощаешься )

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 15 мая 2017, 13:13

      Как Роналдиньо сказал: Я проведу пару прощальных матчей в разных клубах =)

      Ну так, и в Цска и в Зените проведи эти матчи)

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 мая 2017, 13:00

      Ну раз "до свидания", то пора уже и сказать "здравствуйте, я вернулся", хотя судя по предыдущим комментариям явной любви со стороны болельщиков не наблюдается

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 мая 2017, 12:48

      Не такого масштаба он как игрок и как человек, чтобы прощальные матчи устраивать.

      1
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 15 мая 2017, 12:12

      Роман, не стоит тебе близко равняться с Лоськовым! Это человек который реально тащил команду и был предан коллективу. Тащил Широков в зените? нет, скорее был одним из лидеров. В цска? - тоже нет. А остальные клубы это попытка реанировать карьеру, которая подорвана безсовестным провалом сборной

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 мая 2017, 11:54

      Может в Ростове?!....у Курбан Бекиевича любое бревно заиграет))))

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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 15 мая 2017, 11:53

      с кем может прощаться человек, которого НИКТО не любит...

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 15 мая 2017, 11:34

      Пускай дома сидит)

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