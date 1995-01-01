«Локомотив» объявил об уходе Николича. Лоськов – и.о. главного тренера

Какая-то темная ситуация, складывается впечатление, что гнать надо
двух немцев, не зря же Федун из спартака прогнал Цорна, так он умудрился влезть в другой огород.
«Локомотив» объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Марко Николичем.
Вместе с Николичем «Локомотив» также покинут его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.
Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.
- Николич возглавил «Локо» в мае 2020 года.
- Он получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.
- «Локомотив» не может выиграть в 5 матчах подряд.