«Локомотив» объявил об уходе Николича. Лоськов – и.о. главного тренера

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Марко Николичем.

Вместе с Николичем «Локомотив» также покинут его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.