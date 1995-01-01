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    «Локомотив» объявил об уходе Николича. Лоськов – и.о. главного тренера

    «Локомотив» объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Марко Николичем.

    Вместе с Николичем «Локомотив» также покинут его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.

    Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

    • Николич возглавил «Локо» в мае 2020 года.
    • Он получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.
    • «Локомотив» не может выиграть в 5 матчах подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21600

      vladimir-7 5 минут назад

      Какая-то темная ситуация, складывается впечатление, что гнать надо
      двух немцев, не зря же Федун из спартака прогнал Цорна, так он умудрился влезть в другой огород.

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      Рейтинг: +585

      99-й 7 минут назад

      А может стоило сначала с новым договориться а потом гнать - вроде не горело... Хотя вдруг выигрывать начнет как потом уволишь то)))

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