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    Кверквелия: «Хотим преподнести подарок болельщикам и обыграть «Зенит»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия заявил, что намерен порадовать болельщиков победой над «Зенитом» в матче 30-го тура чемпионата России. Также грузинский футболист отметил важность Дмитрия Лоськова для железнодорожников.

    – В последнем туре вам предстоит сыграть с «Зенитом», который борется за место в Лиге чемпионов. Что скажете об этом противостоянии?

    – У этой команды есть много футболистов топ-уровня. «Зенит» борется за Лигу чемпионов, и ему нужна победа. Ну а мы хотим преподнести нашим болельщикам подарок. Кроме того, нам важно закончить чемпионат с хорошим настроением.

    – Для «Локомотива» этот сезон запомнится, в том числе, и выходом тренера Дмитрия Лоськова в матче с «Оренбургом». Какие ощущения оставило это событие?

    – Дмитрий Лоськов – человек-легенда, и это нужно уважать. Я не так давно в «Локомотиве», но вижу, какой у него здесь авторитет. Команда сделал ему хороший подарок, тем более что этот матч мы выиграли. Легенда и должна уходить легендарно. А если говорить о самом событии, Лоськов очень хорошо играл в пас, мяч не терял, получилось несколько стеночек. Дмитрий ведь тренируется с командой. Возраст есть возраст, но он в хорошей форме.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2017 00:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 10:31

      Ну надо Локо поставить жирную точку .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 19 мая 2017, 09:35

      Саба божит в защите! Бомба чел!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 00:50

      Будем ждать!!!!!

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