Кверквелия: «Хотим преподнести подарок болельщикам и обыграть «Зенит»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия заявил, что намерен порадовать болельщиков победой над «Зенитом» в матче 30-го тура чемпионата России. Также грузинский футболист отметил важность Дмитрия Лоськова для железнодорожников.

– В последнем туре вам предстоит сыграть с «Зенитом», который борется за место в Лиге чемпионов. Что скажете об этом противостоянии?

– У этой команды есть много футболистов топ-уровня. «Зенит» борется за Лигу чемпионов, и ему нужна победа. Ну а мы хотим преподнести нашим болельщикам подарок. Кроме того, нам важно закончить чемпионат с хорошим настроением.

– Для «Локомотива» этот сезон запомнится, в том числе, и выходом тренера Дмитрия Лоськова в матче с «Оренбургом». Какие ощущения оставило это событие?

– Дмитрий Лоськов – человек-легенда, и это нужно уважать. Я не так давно в «Локомотиве», но вижу, какой у него здесь авторитет. Команда сделал ему хороший подарок, тем более что этот матч мы выиграли. Легенда и должна уходить легендарно. А если говорить о самом событии, Лоськов очень хорошо играл в пас, мяч не терял, получилось несколько стеночек. Дмитрий ведь тренируется с командой. Возраст есть возраст, но он в хорошей форме.